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Migrer vos clients vers le prélèvement SEPA

E-mail de suivi de paiement : offre de réduction

Rédigé par

Dernière modificationnov. 2023Lecture : 1 minutes

Objet :

Merci de votre achat ! Économisez sur votre prochain paiement

Corps de l'email :

Bonjour [prénom client],

Merci de votre récent achat/paiement. Notre objectif est d’améliorer continuellement votre expérience client avec nous. 

Aussi, nous vous offrons une réduction spéciale de [X % / X €] sur votre prochain paiement avec nous si vous choisissez de payer par prélèvement automatique SEPA. 

Payer par prélèvement SEPA vous confère les avantages suivants. 

  • Paiements automatiques : une fois configurés, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de payer manuellement. C’est automatique, pour votre confort et votre sérénité. 

  • Les comptes bancaires n’expirent jamais : plus besoin de mettre à jour vos données de paiement. Vos paiements sont fluides. 

  • Notifications préalables et annulation possible à tout moment : vous serez notifié-e avant tout paiement et pouvez annuler vos paiements à tout moment directement depuis votre compte bancaire, pour plus de souplesse. 

Le prélèvement SEPA vous intéresse ? Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en place un mandat pour votre prochain paiement.

  1. Suivez ce lien pour créer votre mandat de prélèvement SEPA [insérer lien de création du mandat]

  2. Saisissez votre IBAN 

  3. C’est fait, vos paiements seront automatiquement prélevés

Notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, vous enverra une notification avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.  

Encore une fois, merci de votre soutien !

Excellente journée,

[Représentant de la société]

[nom de la société]

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.