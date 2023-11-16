Comment communiquer sur les avantages du prélèvement SEPA ?

Vous serez mieux à même de convertir vos clients au prélèvement SEPA si vous communiquez sur les avantages et la simplicité de ce mode de paiement.

Que vous souhaitiez convaincre de nouveaux clients ou des clients existants, nous avons créé des modèles d’e-mails pour vous aider à communiquer sur ses atouts.

Copiez, collez et modifiez les modèles suivants afin d’encourager vos clients à utiliser le prélèvement SEPA :