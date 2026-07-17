Les nouveautés produit GoCardless sont arrivées – juillet 2026

Les nouveautés de ce trimestre ont toutes le même objectif : réduire les frictions, pour vous comme pour vos clients. Des outils d'IA qui écrivent du code et répondent à vos questions, à des contrôles antifraude plus intelligents et des paiements plus rapides, nous avons rassemblé toutes les nouveautés pour les entreprises de toutes tailles.

Intégrez plus rapidement grâce à l'IA

Créez et gérez vos paiements plus rapidement avec MCP

Disponibilité : utilisateurs API et tableau de bord | Statut : disponible L'intégration avec GoCardless et la gestion de vos données sont désormais plus simples grâce au Model Context Protocol (MCP), propulsé par l'IA.

Pour les développeurs : générez du code et obtenez des conseils API personnalisés en quelques minutes, sans avoir à éplucher la documentationPour les utilisateurs du tableau de bord : interrogez vos données de paiement instantanément et recevez des recommandations de bonnes pratiques, sans contacter le support

Vous pouvez également aller au-delà des simples requêtes : créez des paiements, générez des demandes de facturation, traitez des remboursements et annulez des mandats directement depuis votre assistant IA. En savoir plus.

Simplifiez la gestion administrative de vos paiements

Ne saisissez plus rien manuellement grâce à l'import XML SEPA

Disponibilité : utilisateurs API et tableau de bord | Statut : nouvelle fonctionnalité

Vous pouvez désormais importer vos fichiers XML SEPA directement depuis votre ERP (progiciel de gestion intégré) ou votre logiciel de comptabilité, ce qui élimine le travail de mise en forme manuelle qui ralentit vos équipes financières.

Vos fichiers sont traités automatiquement dès leur arrivée dans le tableau de bord GoCardless : chaque prélèvement est ainsi traité plus vite, sans effort supplémentaire de votre part.

Protégez vos revenus à chaque étape du parcours de paiement

Mise à jour Success+ : visualisez les revenus récupérés en un coup d'œil

Disponibilité : tous les utilisateurs, API et tableau de bord | Statut : disponible

Nous avons amélioré Success+ pour vous offrir une meilleure visibilité sur les nouvelles tentatives de paiement en attente et sur la date de la prochaine tentative. Vous pouvez ainsi suivre les paiements retentés en temps réel, et visualiser en un coup d'œil les revenus récupérés et le volume de paiements, pour garder le cap sur vos résultats.

Les indicateurs du tableau de bord vous montrent désormais exactement quand Success+ travaille à récupérer un paiement, pour que vous ne soyez jamais dans le flou. Accédez à votre tableau de bord.

Vérification du nom du payeur : stoppez la fraude dès le paiement

Disponibilité : utilisateurs API et tableau de bord | Statut : nouvelle fonctionnalité

La fraude au paiement est une menace grandissante pour les entreprises qui collectent des prélèvements SEPA, et repérer un compte frauduleux une fois le paiement déjà configuré peut coûter très cher.

La Vérification du nom du payeur résout ce problème en stoppant la fraude avant qu'elle ne commence. Dès qu'un client renseigne ses informations, le système vérifie que le nom du titulaire correspond aux coordonnées bancaires fournies. Les configurations frauduleuses ou incorrectes sont ainsi bloquées avant même la création du paiement.

Comment cela protège vos revenus :

Vérification : détecte les incohérences entre le nom et le compte dès la configuration

Protection proactive : évite les rétrofacturations coûteuses et la fraude

Plus de confiance : protège vos résultats dès le premier jour du parcours de paiement

Vérification de compte : repérez les erreurs de titularité en amont

Disponibilité : utilisateurs API uniquement | Statut : accès anticipé

Prouvez instantanément la titularité légitime d'un compte, sans ajouter de friction au paiement ni intégrer un autre prestataire.

La Vérification de compte s'appuie sur des contrôles reposant sur l'authentification forte du client (SCA) pour vérifier précisément qui est titulaire du compte avant de l'intégrer ou de lui envoyer un paiement. C'est le moyen le plus rapide de rester conforme, de repérer les informations incohérentes et de bloquer la fraude par usurpation de compte avant qu'elle ne survienne.

Contactez votre gestionnaire de compte pour bénéficier d'un accès anticipé.

Une expérience de paiement optimisée pour vous et vos clients

Une infrastructure qui grandit avec votre volume

Disponibilité : utilisateurs API et tableau de bord | Statut : amélioration continue

Des paiements plus rapides et des volumes croissants exigent une infrastructure à la hauteur. Nous continuons d'investir dans notre réseau principal pour que vous puissiez évoluer librement, avec la certitude que chaque paiement sera collecté et versé à temps.

Nos priorités ce trimestre: