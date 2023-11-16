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Migrer vos clients vers le prélèvement SEPA

Comment configurer vos clients pour le prélèvement SEPA ?

Rédigé par

Dernière modificationnov. 2023Lecture : 1 minutes

Pas sûr-e de savoir comment mettre en place un mandat de prélèvement ?

Consultez notre guide pratique « Ajouter ou inviter de nouveaux clients ». 

Commencez par ouvrir votre tableau de bord GoCardless. Cliquez sur Clients, puis sur Ajouter des clients. Vous pouvez également cliquer sur Créer un paiement dans la navigation latérale et choisir Ouvrir un mandat. 

Quatre façons d’ajouter des clients  

  • Partager un lien : vous pouvez inviter vos clients en partageant un lien d'invitation sur WhatsApp, par SMS, e-mail ou sur votre site web.

  • Invitation par e-mail : nous pouvons envoyer à vos clients un e-mail les invitant à saisir leurs données et à établir un mandat en votre nom.

  • Ajouter des clients en masse : gagnez du temps en ajoutant vos clients en masse par simple import de fichier CSV.

  • Ajouter des clients manuellement : si besoin, vous pouvez saisir manuellement les données de vos clients.

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.