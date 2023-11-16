Comment configurer vos clients pour le prélèvement SEPA ?

Consultez notre guide pratique « Ajouter ou inviter de nouveaux clients ».

Commencez par ouvrir votre tableau de bord GoCardless. Cliquez sur Clients, puis sur Ajouter des clients. Vous pouvez également cliquer sur Créer un paiement dans la navigation latérale et choisir Ouvrir un mandat.

Partager un lien : vous pouvez inviter vos clients en partageant un lien d'invitation sur WhatsApp, par SMS, e-mail ou sur votre site web.

Invitation par e-mail : nous pouvons envoyer à vos clients un e-mail les invitant à saisir leurs données et à établir un mandat en votre nom.

Ajouter des clients en masse : gagnez du temps en ajoutant vos clients en masse par simple import de fichier CSV.