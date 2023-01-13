Comptabiliser une facture à établir (FAE)

Dans le processus de facturation et de comptabilisation des opérations comptables, on dénombre la facture à établir. La facture à établir consiste à enregistrer une opération lorsque celle-ci n’est pas complètement exécutée lors d’un exercice comptable. Même si la livraison des marchandises ou la prestation d’un service ont eu lieu au cours de l'exercice, le processus de facturation peut avoir lieu lors du prochain exercice comptable.

Cet article va vous détailler comment comptabiliser les factures à établir et les outils disponibles pour effectuer ce type d’opération.

La comptabilisation d’une facture à établir doit être effectuée lors de la clôture de l’exercice comptable. Il faut différencier la comptabilisation des fae concernant la livraison des marchandises ou des services.

Comptabiliser les factures à établir pour les services :

Débit : Il faut débiter le compte 4181;

Crédit : la comptabilisation des FAE au crédit pour les services implique de créditer les comptes 44587 “ Taxes sur le chiffres d’affaires sur factures à établir “ et 706 “ Prestations de services “.

Comptabiliser les factures à établir pour les marchandises :

Débit : Il faut débiter le compte 4181;

Crédit : la comptabilisation des FAE au crédit pour les services implique de créditer les comptes 44587 “ Taxes sur le chiffres d’affaires sur factures à établir “ et 707 “ Ventes de marchandises “.

Il faudra reporter l’écriture comptable lors de l'exercice suivant. Cependant, la TVA sur la facture à établir sera à régler. Ainsi, lors de la date de livraison de la prestation du service ou de la livraison des biens, il faut comptabiliser la TVA au sein des écritures suivantes :

Débit : le compte 44587 “ Taxes sur le chiffres d’affaires sur factures à établir “;

Crédit : le compte 4457 ‘’ TVA collectée “.

Il est toutefois important de se rapprocher d’un professionnel pour ne pas commettre d'erreurs. Vous pouvez utiliser des outils comme un logiciel de comptabilité pour comptabiliser les factures à établir.

Quels outils puis-je utiliser pour comptabiliser les factures à établir ?

Vous pouvez utiliser un logiciel de comptabilité et de gestion comme Sage pour la comptabilisation des fae. Ainsi, vous serez en mesure d’automatiser les différentes opérations comptables liées aux factures à établir. Ce logiciel de comptabilité vous permet également d’établir une facture avec toutes les mentions obligatoires.

Ainsi, le logiciel Sage est également un logiciel de facturation pour éditer des fae. Cependant, la facture à établir peut impliquer que le client ne paie pas l’intégralité du montant total lors de la date d’échéance de paiement. Il est possible d’anticiper les retards de paiement et les impayés avec une fintech comme GoCardless.

GoCardless vous permet de collecter le paiement de la facture à établir via le prélèvement automatique. En effet, il peut-être fastidieux de devoir relancer les clients lorsqu’une facture a été émise et que vous devez attendre le paiement par virement bancaire ou espèces de la part du client. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative des clients.

Ainsi, vous avez un contrôle complet du processus de paiement avec GoCardless avec la possibilité de programmer une date d’échéance de paiement et le montant à prélever. Ainsi, près de 97 % des paiements collectés par GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.

Vous pourrez ainsi grâce à la compatibilité de la fintech avec plus de 300 solutions partenaires, relier de manière optimale votre processus de facturation, vos opérations comptables et la collecte du paiement de la facture à établir. Vous pourrez ajouter un filet de sécurité supplémentaire si le paiement à échoué avec Success + qui permet de relancer de manière intelligente et sans la moindre intervention humaine le paiement à une date qui pourra convenir au client : les résultats sont aux rendez-vous avec plus de 70 % des paiements qui sont récupérés. Découvrez comment GoCardless peut vous faciliter les paiements ponctuels ou récurrents.