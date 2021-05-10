En quoi consiste l’Exercice Comptable ?

Les différents documents comptables comme le compte de résultat ou le bilan, doivent être élaborés sur une période prédéfinie à l’avance. Ainsi, on nomme cette période ‘’Exercice Comptable ‘’qui est une période, auquel l’entreprise procède à l’enregistrement de ses différentes opérations , pour l'élaboration de sa comptabilité.Cette période d’exercice correspond à la période de temps à laquelle l’entreprise doit établir les comptes annuels. Les différentes opérations qui ont été effectuées durant la période qui couvre l’exercice comptable, peuvent être d’ordres économiques ou financières. La période s’étend généralement sur 12 mois.

Définition de l’Exercice Comptable

On définit l’exercice comptable comme étant une période de temps prédéfini à l’avance. Cette période qui couvre l’exercice comptable peut être réduite ou augmenter. Il s’agit de la durée à laquelle l’entreprise enregistre ses opérations économiques et financières.

Quelle est l’utilité d’un Exercice Comptable ?

Cela donne l’obligation d’effectuer un compte-rendu de ses différentes opérations tous les ans. L’exercice comptable permet à l’entreprise d’effectuer un état de lieux de son patrimoine et du niveau de ses stocks.

La fin de l’exercice comptable est marquée par l’élaboration de certains documents qui seront indispensables aux actionnaires, associés, à l’administration fiscale, la banque pour avoir un aperçu global de l’entreprise.

Ainsi, l’entreprise devra établir les comptes annuels et la liasse fiscale afin de pouvoir identifier d’éventuels dysfonctionnements inhérents à l’entreprise.

Quels sont les documents à soumettre à la fin de l’exercice comptable ?

Comme il a été évoqué précédemment, l’entreprise devra faire un état de lieu de son activité durant la période d’exercice. Par conséquent, plusieurs documents comptables sont à soumettre.

Lors de la clôture de l’exercice comptable, l’entreprise doit produire plusieurs documents comptables comme :

compte de résultat

bilan

documents annexes

Vous avez la possibilité d’établir ces différents documents comptables lors de la clôture d’exercice avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

L’importance de choisir la durée adéquate de l’exercice comptable

Il est possible de choisir la date de clôture de l’exercice comptable, celle-ci sera la même chaque année. Cela permettra d’équilibrer l’activité de l’entreprise et instaurer de bonnes pratiques sur des périodes qui conviendront à l’activité de l’entreprise.

Lorsque l’entrepreneur réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires sur une période bien précise de l’année. Il sera judicieux d’effectuer la clôture de l’exercice comptable un ou deux mois après la période d’activité la plus importante. Cela permettra de bien clôturer les comptes et réaliser les différentes opérations dans les meilleures conditions.

Si l’activité de l’entreprise est saisonnière, il conviendra de choisir une date de clôture qui sera hors de la période d’activité la plus importante de l’entreprise. Cela permettra d’établir les différents documents comptables dans les meilleures conditions et de se concentrer sur l’activité de l’entreprise.

La modification de l’exercice comptable

L’entreprise a la possibilité de procéder à la modification de la date de clôture de l’exercice comptable. L’entreprise peut ainsi allonger ou diminuer la période d’exercice comptable.

Il s’agit d’une décision à ne pas prendre à la légère, celle-ci doit être entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire et déposée au sein du greffe du tribunal de commerce.

Quels sont les éléments à prendre en compte pour la clôture comptable ?

Il est important de prendre en considération plusieurs éléments pour la clôture de l’exercice comptable.Il est possible de procéder à la clôture de l’exercice en fin d’année civile, soit le 31 décembre, mais il ne s’agit pas d’une obligation. La clôture pourra être effectuée selon la nature de l’activité de l’entreprise, notamment s'il s’agit d’une activité saisonnière. Pour les groupements de sociétés et notamment lors d’une intégration fiscale, l’entreprise doit pouvoir effectuer la clôture de l’exercice comptable en même temps que l’entreprise intégrante.