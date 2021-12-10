La facturation est une part importante et indispensable de votre activité d’auto-entrepreneur. Comment traiter cette tâche efficacement ? Découvrez comment faire une facture auto-entrepreneur en ligne avec les mentions obligatoires.

Quelles sont les solutions disponibles pour faire une facture en ligne pour auto-entrepreneur ?

La méthode traditionnelle : La méthode « à l’ancienne » pour créer une facture en ligne est d’utiliser un bon vieux tableur type Excel. Toutes les informations sont alors saisies manuellement. Cependant, cette opération peut paraître être chronophage, peu sécurisée, source d’erreur et pas du tout automatisée.

Aujourd’hui, il existe un moyen beaucoup plus pratique : la facture en ligne pour auto-entrepreneur avec un logiciel de facturation en ligne.

Logiciel de facturation : Il est possible de se procurer un logiciel de facturation :

Émettre une facture en ligne gratuitement : certains logiciels vous permettent de faire une facture d’auto-entrepreneur en ligne gratuitement.

Souscrire un abonnement pour émettre une facture en ligne : d’autres solutions nécessitent de souscrire un abonnement mensuel ou annuel. Parfois, vous avez aussi la possibilité de faire à la fois des devis et des factures en ligne pour auto-entrepreneur.

Pour un auto-entrepreneur, un logiciel vous permet de faire des factures en ligne très facilement. Il vous aide à produire une facture dématérialisée professionnelle qui est conforme au Code du Commerce.

En effet, une facture en ligne reste un document comptable qui a une valeur juridique. Pour être valable, la facture en ligne d'auto entrepreneur doit obligatoirement contenir des mentions comme :

L’identification de votre auto-entreprise et de l’entreprise à qui vous facturez (dénomination sociale, siège social, statut juridique, numéro d’identification, numéro de TVA, etc.) ;

Un numéro de facture émis dans l’ordre chronologique ;

La date d’émission ;

La date, la désignation et le prix unitaire HT de la vente ou de la prestation ;

Le taux de TVA applicable ;

Le montant total HT et TTC ;

Les conditions de paiement, notamment le délai de paiement et les pénalités en cas de retard.

Vous devez ainsi conserver un exemplaire de la facture pendant 10 ans en cas de contrôle de la part de l’administration fiscale, pour justifier vos opérations comptables.

Quelles sont les avantages de faire une facture en ligne pour auto-entrepreneur ?

La facturation en ligne pour auto-entrepreneur présente de nombreux atouts. D’une manière générale, elle permet de faciliter la comptabilité et la gestion commerciale de la structure.

Avec un logiciel de facturation en ligne, nombre des mentions obligatoires qui doivent apparaître sur une facture sont ajoutées automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à compléter les informations manquantes pour chaque facture en ligne. Au final, vous pouvez créer une facture conforme facilement et rapidement.

Une émission de facture en ligne pour auto-entrepreneur plus simple et automatique

Comparée à une facture papier, il faut moins de temps pour créer une facture en ligne pour auto-entrepreneur. Une fois que vous avez paramétré le logiciel, de nombreuses mentions obligatoires sont pré-remplies pour chaque facture en ligne pour auto-entrepreneur.

D’autres champs peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante par exemple. Ainsi, vous avez moins de risques de faire des erreurs et vous gagnez du temps ! De plus, le format de vos factures reste cohérent et professionnel.

Des factures en ligne centralisées et sécurisées

Un autre avantage d’un logiciel de facture en ligne pour auto-entrepreneur est que toutes vos factures sont centralisées en un même endroit. Fini l’archivage papier qui prend de la place et qui n’est pas sécurisé ! Toutes vos factures sont en ligne et accessibles où que vous soyez. Aussi, vous pouvez retrouver une facture ancienne en seulement quelques clics.

Un suivi en temps réel de votre comptabilité

Par ailleurs, en tant qu’auto-entrepreneur, la facturation en ligne vous permet d’avoir une image instantanée de votre comptabilité. La plupart des outils, y compris les logiciels de facturation gratuits en ligne pour un auto-entrepreneur, vous permettent d’indiquer quand une facture a été réglée. Vous pouvez également voir le total du montant dû dans les 30 prochains jours et quelles factures sont en retard de paiement. Vous savez ainsi quels clients vous devez relancer.

Une aide pour faire vos déclarations

Enfin, les logiciels de facture en ligne pour auto-entrepreneur vous aident à établir les déclarations de chiffre d’affaires que vous devez faire tous les mois ou trimestres. Si les fonctionnalités sont parfois limitées sur les logiciels de facturation gratuits pour auto-entrepreneur, certaines formules payantes sont plus complètes. Vous pouvez obtenir :

Les rappels des échéances ;

Le calcul automatique du chiffre d’affaires à déclarer ;

La simulation des cotisations sociales et fiscales ;

L’historique de vos déclarations.

Cependant, émettre une facture en ligne pour un auto-entrepreneur nécessite de collecter le paiement auprès de votre client. De nombreuses petites entreprises utilisent des moyens de paiement qui apportent peu de visibilité sur la date exacte du paiement de la facture en ligne de l’auto-entrepreneur, comme les espèces ou le virement bancaire.

En effet, de nombreux entrepreneurs se contentent d’envoyer la facture en ligne et d’attendre le paiement de la part du client : ainsi, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont initiés via ces moyens de paiement et sont ainsi à l’initiative du client.

Vous allez avoir peu de visibilité sur la date précise lorsque la somme sera créditée sur votre compte bancaire professionnel, ce qui peut entraîner des problèmes de trésorerie et des retards de paiement et des impayés.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les sommes dues des factures en ligne d’auto-entrepreneurs sur les comptes bancaires de vos clients. Vous aurez une visibilité maximale sur la date de paiement car GoCardless utilise le prélèvement SEPA qui permet de collecter le paiement de la facture en ligne pour auto-entrepreneur à une date précise.

Par ailleurs, vous pouvez interconnecter la solution de paiement avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Axonaut. Vous pourrez émettre votre facture en ligne pour auto-entrepreneur avec Axonaut et collecter le paiement avec GoCardless grâce au prélèvement automatique. Ce qui vous permet de visualiser le statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless car la fintech est entièrement compatible avec le logiciel de facturation avec plusieurs avantages :

Axonaut envoie votre facture en ligne d’auto-entrepreneur.

Réduction des échecs de paiements : 97,5 % des paiements sont collectés avec succès dès la première demande.

Visibilité maximale sur le statut du paiement de chaque facture en ligne d’auto-entrepreneur.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.