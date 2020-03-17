Logiciels de facturation gratuits

La facturation pour un auto-entrepreneur est une tâche qui fait partie intégrante de l’activité professionnelle. Cependant, vous n’aurez pas les mêmes besoins qu’une entreprise de 1 000 salariés.

Pourquoi utiliser un logiciel de facturation ? Vous pourriez considérer de choisir un logiciel de facturation gratuit pour auto entrepreneur afin d’émettre une facture pour vous faire payer. Les fonctionnalités devront être multiples et variées comme émettre un devis ou rédiger une facture, stocker des documents comptables ou encore gérer la relation client. Vous devrez également considérer une fonctionnalité comme un dispositif de rappels automatiques des différentes échéances.

Il existe des logiciels de facturation pour auto-entrepreneur, gratuits ou non. Parmi les nombreuses offres proposées, comment s’y retrouver ? Quel est le meilleur logiciel de facturation gratuit ? Quelles sont les différentes fonctionnalités proposées ? Et est-il vraiment possible de trouver un logiciel de facturation gratuit et performant ?

3 logiciels de facturation pour auto-entrepreneur gratuits

Il est possible de choisir un logiciel de facturation gratuit si vous êtes auto entrepreneur, voici notre sélection des meilleures logiciels de facturation pour les micro-entreprises :

Henrri : Il s’agit d’un logiciel pour auto-entrepreneur gratuit avec la possibilité d’éditer des factures, avoirs et des devis de manière illimitée. Henrri propose plusieurs services comme

- Envoi et impression des documents

- Paiement en ligne

- Personnalisation des documents

- Factures récurrentes pour les abonnements.

Le logiciel est notamment compatible avec tablettes sur les systèmes d’exploitation iOS ou Androïd (hors mini-tablettes). Le logiciel est 100 % français avec des données qui sont hébergées sur des serveurs français. La solution appartient à l’entreprise Rivalis basée en Alsace et qui développe des solutions pour les TPE depuis 1994. Le logiciel est notamment agréé par l’Etat pour toutes les petites entreprises de moins de 10 salariés. Henrri propose ainsi de nombreuses fonctionnalités gratuites et des formules payantes pour des besoins particuliers.

My Facturation : le logiciel de facturation pour auto entrepreneur gratuit propose plusieurs services gratuits dans le domaine de la facturation de vos clients :

Tableau de bord de suivi

Création de factures

Intégration de devis

Modification de devis

État et suivi des factures

Impression de factures

Factures en ligne au format Facture-X

My Facturation est un logiciel de facturation pour auto-entrepreneur gratuit développé par une entreprise française. Il propose la création rapide des devis et des factures avec un suivi de l’état des factures sur un tableau de bord. On retient l’application mobile qui vous permet d’accéder aux différents documents et la prise en compte du format e-facture qui sera obligatoire dès l’année 2023.

Sinao : le logiciel de facturation Sinao propose une formule entièrement gratuite à destination des auto entrepreneurs avec les services suivants :

5 Factures/mois

5 Achat par mois

25 Clients et fournisseurs

La solution propose notamment des devis illimités, un suivi des paiements et également un module de gestion des avoirs et de la TVA. L’entreprise affirme qu’il est possible de créer un devis et une facture en moins de 3 minutes. Sinao propose notamment d’éditer des factures en fonction de votre secteur d’activité. Il est à noter que les données sont hébergées sur des serveurs en France.

Alors, logiciel de facturation gratuit ou logiciel payant ?

Le choix va se faire en fonction de trois critères principaux :

le nombre de factures que vous générez

votre habileté en informatique

vos moyens financiers

En effet, si vous n’avez qu’une facture à émettre par mois, nul besoin de franchir le pas et de vous ruiner avec un logiciel de facturation dont vous n’aurez pas l’utilité. Vient ensuite vos capacités à gérer un logiciel de ce type. En effet, plus le logiciel propose de fonctionnalités, plus il y aura de paramètres à gérer.

En tant qu’auto-entrepreneur, les besoins de facturation sont quand même limités. La plupart d’entre vous se satisferont largement d’un logiciel de facturation pour auto-entrepreneur gratuit, mais certains, qu’ils soient exigeants ou au contraire partisans du moindre effort, trouveront leur bonheur dans la pléthore d’offres payantes disponibles.

Après avoir défini de manière précise vos besoins concernant le choix d’un bon logiciel de facturation, vous pouvez envisager une solution de paiement pour collecter les sommes générées sur les factures.

Comment relier son logiciel de facturation avec son processus de paiement ?

Après avoir choisi un logiciel de facturation pour auto entrepreneur gratuit, vous pouvez opter pour une solution de paiement comme GoCardless. Cette fintech propose de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires de vos clients. GoCardless propose le prélèvement SEPA comme moyen efficace et optimal pour se faire payer avec l’opportunité de réduire les retards de paiement et les impayés.

Associé avec un logiciel de facturation comme Axonaut qui est une solution entièrement compatible avec GoCardless, vous avez la possibilité d’émettre une facture et de vous faire payer via le prélèvement automatique. Grâce à ce partenariat, vous pouvez rapprocher vos différentes factures avec chaque paiement initié par GoCardless et ainsi avoir un aperçu global du statut du paiement de chaque facture.

Par ailleurs, il est à noter que GoCardless permet de réduire de manière considérable le temps consacré à la collecte des paiements :

‘’Avant, les tâches administratives par rapport aux paiements occupaient quatre personnes pour 25 heures par semaine. Avec GoCardless, il faut maintenant deux personnes pour un total de seulement cinq. Cela ne fait que baisser." (Témoignage de l’entreprise CILIP)