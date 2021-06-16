Pourquoi utiliser un logiciel de facturation ?

Lorsqu’il est question de tenir la comptabilité de son activité, tout entrepreneur peut être confronté à toute une série d’obstacles en raison de la difficulté de ces tâches. Un logiciel de facturation pourra aider un entrepreneur à émettre des factures à ses différents clients. Il s’agit de logiciels informatiques qui nécessitent à l’utilisateur de saisir certaines informations, qui seront générées de manière automatique.

Quelle est l’utilité d’un logiciel de facturation ?

Tout entrepreneur qui souhaite émettre différents documents, que ce soit des devis, des factures ou autres, devra utiliser un logiciel de facturation. Cet outil de facturation permettra d’éviter les traditionnels Word et Excel, qui peuvent s’avérer être complexes pour émettre des factures ou des devis.

Un logiciel de facturation permettra à l’entrepreneur de se mettre en conformité par rapport aux dispositions en vigueur, concernant l’émission de documents comptables et financiers. Un logiciel de ce type sera un véritable allié pour l’entrepreneur concernant les déclarations d’ordres fiscaux. Outre l’aspect légal, le logiciel de facturation permettra à l’entrepreneur d’économiser du temps et de l’argent pour se consacrer davantage au développement de l’entreprise.

Les avantages du logiciel de facturation

Ce type de logiciel présente plusieurs avantages :

Permet de se conformer à la législation en vigueur, concernant la présentation des factures (mentions obligatoires qui doivent figurer conformément à la loi, numérotation des factures …)

Le logiciel de facturation permet de limiter au maximum les erreurs ou omissions, en effet, cela permet d’effectuer les calculs et reports des données de manière automatique.

Permet l’optimisation du suivi des relances- Simplification de la comptabilité avec des rapports détaillés et tableaux de bord.

Permet à l’entreprise d’économiser les frais d’archivage grâce à un stockage dématérialisé sur le Cloud.

Le logiciel de facturation est généralement intuitif et très facile à prendre en main.

On dénombre de nombreux avantages concernant les logiciels de facturation, il est essentiel de choisir le bon logiciel. Certains logiciels ont également certains inconvénients et il est donc important de prendre en considération ces différents éléments lors du choix final.

Tout d’abord, lors du choix d’un logiciel de facturation entièrement gratuit, certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles. Cela peut devenir un inconvénient si l’entrepreneur a déjà commencé son processus de facturation et ne dispose pas du budget adéquat pour acheter la version complète.

Il est primordial de choisir un logiciel de facturation, qui propose un dispositif de cryptage des données. En effet, une entreprise qui ne protège pas de manière efficace les données de ses clients peut être source d’inquiétudes pour la bonne marche de l’entreprise. Notamment en cas de piratage ou de perte de données.

Tout entrepreneur qui désire choisir un logiciel de facturation doit pouvoir choisir un logiciel qui correspond à ses besoins et la taille de son entreprise. Un logiciel entièrement gratuit pourra convenir à une micro-entreprise. Cependant, une entreprise d’une taille plus importante, aura besoin d’un processus de facturation plus complexe, en raison du nombre plus important de clients. Le choix d’un logiciel payant avec davantage de fonctionnalités devra être étudié.

Il est important de choisir un logiciel de facturation qui pourra être synchronisé avec ses comptes bancaires afin de faciliter les différentes tâches de facturation et de comptabilité. Les démarches seront réduites et cela permettra à l’entrepreneur de suivre de manière précise les différentes transactions bancaires.

Tout entrepreneur digne de ce nom devra opter pour un logiciel qui permettra de gérer de manière optimale les différentes factures. Que ce soit le classement, l’archivage ou les envoies. Il sera préférable de choisir un logiciel qui effectue ces tâches de manière automatisée.

Il est possible de choisir notamment un logiciel comme celui d’Axonaut, qui aidera chaque entrepreneur à automatiser son processus de facturation.