Codifier une facture est nécessaire pour un entrepreneur car la codification comptable est essentielle pour retranscrire dans les meilleures conditions chaque transaction associée à un compte. En effet, codifier la comptabilisation d’une facture fournisseur par exemple sera vraisemblablement intéressant lorsque l’entrepreneur ne connaît pas bien le plan comptable.

Cet article vous détaille comment codifier une facture correctement via les codes comptables.

Il est essentiel de rappeler l’objectif initial de la comptabilité. La comptabilité vise à retranscrire de manière précise les différentes transactions d’une entreprise au cours d’un exercice comptable. Ainsi, codifier une facture intervient dans le stade de la classification de chaque action qui est réalisée au sein de l’entreprise au cours d’un exercice donné.

Par exemple, lorsqu’une entreprise dans le secteur industriel va acheter des matières premières. Le fournisseur va envoyer une facture d’achat avec la contraction d’une dette. La facture devra être enregistrée dans les comptes de l’entreprise.

L’entreprise devra sortir de l’argent de l’entreprise de sa trésorerie sans compter que la facture d’achat va impacter la performance et le patrimoine de l’entreprise en raison de la somme due. Pour chaque action, il faudra effectuer une écriture comptable. L’information doit être retranscrite de manière précise via des codes comptables avec 7 classes comptables au sein du plan comptable : codifier une facture correctement nécessite de bien retranscrire chaque action.

Exemple de codification d’une facture

Prenons l’exemple le code 60 du compte d’achat. Celui-ci va comprendre par exemple les codes suivants :

601. Achat stockés - Matières premières (et fournitures);

6011. Matières (ou groupe) A

6012. Matières (ou groupe) B

Le code 601 correspond à l’achat de matières premières pour l’exemple cité précédemment concernant notre entreprise dans le secteur industriel. Ainsi, une entreprise qui va acheter par exemple du plastique va le retranscrire dans le compte 601. Les comptes de la classe 6 correspondent aux comptes de charge et qui vont appauvrir l’entreprise.

Cet exemple sur comment codifier une facture est un exemple simple pour comprendre le concept de codification d’une facture. Il est bien entendu nécessaire de se rapprocher d’un professionnel qualifié pour obtenir des conseils avisés sur cette méthode de comptabilisation.

Se munir des meilleures outils pour codifier une facture correctement

Codifier une facture peut-être effectué via un logiciel de comptabilité qui vous permettra de faciliter le processus de comptabilisation de chaque action menée dans l’entreprise sur le plan comptable. Si vous êtes par exemple un fournisseur, il sera essentiel de codifier la facture fournisseur mais également de bien collecter le paiement dans les délais impartis.

Ainsi, vous avez la possibilité de collecter directement le paiement auprès de vos clients via le prélèvement SEPA. Il est notamment possible de diminuer de manière considérable les impayés et les retards de paiement car la somme sera collectée à une date d’échéance précise grâce à ce mode de paiement.

Il est essentiel de pouvoir utiliser des solutions intuitives et intelligentes pour codifier une facture et collecter le paiement de cette même facture dans les meilleures conditions. Ainsi, une solution comme GoCardless permet de collecter le paiement de chaque facture via le prélèvement automatique. La fintech propose une solution de collecte des paiements peu coûteuse et très facile à mettre en place.

Codifier cette facture sera possible grâce à la compatibilité de cette fintech avec plus de 350 solutions partenaires comme le logiciel de comptabilité de l’entreprise Sage. GoCardless permet en outre de collecter de manière optimale le paiement de la facture à codifier sur le plan comptable à la date d’échéance du paiement. 97 % des paiements qui sont effectués via GoCardless sont collect�és avec succès à la date d’échéance de la facture.