Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Finances

Finances

L’optimisation de la gestion des stocks
L’optimisation de la gestion des stocks

Les difficultés et les défis que représentent les stocks pour l’entreprise

Lecture : 3 minutes
Business Management
Le fonctionnement du crédit-bail, et ses implications
Le fonctionnement du crédit-bail, et ses implications

Financer ses investissements sans apport : est-ce possible avec le crédit-bail ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Comprendre les normes comptables de l’IFRS
Comprendre les normes comptables de l’IFRS

Quelles entreprises doivent utiliser les normes IFRS ?

Lecture : 2 minutes
Finances
L’IBAN, sa signification et son utilité
L’IBAN, sa signification et son utilité

La signification du code IBAN, et comment le trouver

Lecture : 2 minutes
Finances
Le RIB : à quoi sert-il aujourd’hui ?
Le RIB : à quoi sert-il aujourd’hui ?

Le relevé d’identité bancaire (RIB), son utilité et les précautions à prendre

Lecture : 2 minutes
Finances
Comment calculer précisément la rentabilité économique d’une entreprise
Comment calculer précisément la rentabilité économique d’une entreprise

Comment calculer précisément la rentabilité économique d’une entreprise

Lecture : 2 minutes
Finances
Comment interpréter la volatilité pour diversifier ses placements financiers ?
Comment interpréter la volatilité pour diversifier ses placements financiers ?

Comment interpréter la volatilité pour diversifier ses placements financiers ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Les agios, définition et calcul
Les agios, définition et calcul

Les agios, tout le monde les redoute… En savoir plus et les éviter…

Lecture : 3 minutes
Finances
Intérêts et Principes de l’Arbitrage dans la finance
Intérêts et Principes de l’Arbitrage dans la finance

Pourquoi les investisseurs ont recours à l’Arbitrage pour dégager des profits ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Le Forex, ses opportunités et ses dangers
Le Forex, ses opportunités et ses dangers

Les possibilités et les risques des investissements sur le Forex

Lecture : 3 minutes
Finances
Le trading, définition et description de l’activité
Le trading, définition et description de l’activité

Une activité que l’on croit souvent bien connaître : le trading

Lecture : 3 minutes
Finances
Fonds propres : définition, composition et utilité
Fonds propres : définition, composition et utilité

Découvrez la définition des fonds propres et comment interpréter son montant.

Lecture : 2 minutes
Finances
Définition et fonctionnement du crédit-bail pour entreprise
Définition et fonctionnement du crédit-bail pour entreprise

Pourquoi une entreprise devrait utiliser un crédit-bail pour se développer ?

Lecture : 2 minutes
Finances
[Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021
[Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021

Les préférences de vos clients en matière de paiement ont un impact sur leurs décisions d’achat. Découvrez les préférences des payeurs en 2021 et comment les exploiter à l’avantage de votre entreprise.

PDF
Global Payments
En quoi consiste la rentabilité financière ?
En quoi consiste la rentabilité financière ?

Pourquoi utiliser la rentabilité financière ?

Lecture : 2 minutes
Finances
En quoi consiste la Flat Tax ?
En quoi consiste la Flat Tax ?

Avoir recours au dispositif de Flat-Tax pour optimiser ses déclarations fiscales

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu’est-ce que le prélèvement à la source ?
Qu’est-ce que le prélèvement à la source ?

Découvrez notre guide pratique pour tout savoir sur le prélèvement à la source.

Lecture : 2 minutes
Finances
Open banking : Tout ce que vous devez savoir
Open banking : Tout ce que vous devez savoir

Alerte, voici la révolution des données bancaires et des innovations associées.

Lecture : 9 minutes
Open banking
Arrhes ou Acompte : Quelle est la différence ?
Arrhes ou Acompte : Quelle est la différence ?

Acompte ou arrhes : définition, conséquence et possibilités de remboursement.

Lecture : 2 minutes
Finances
Inflation : définition, Taux et Calculs
Inflation : définition, Taux et Calculs

L’inflation se définit comme la hausse généralisée des prix ...

Lecture : 2 minutes
Finances
Que signifie « Fintech », et que représente cette notion ?
Que signifie « Fintech », et que représente cette notion ?

Fintech : un phénomène technologique et économique trop peu connu

Lecture : 2 minutes
Finances
Quel régime fiscal choisir pour son entreprise ?
Quel régime fiscal choisir pour son entreprise ?

Tous les régimes fiscaux pour votre entreprise dans cet article détaillé

Lecture : 3 minutes
Finances
Qu’est-ce que le compte courant d’associé ?
Qu’est-ce que le compte courant d’associé ?

Accédez à une réserve de trésorerie simplement avec le compte courant d'associé

Lecture : 3 minutes
Finances
Défiscalisation d’entreprise, comment en bénéficier ?
Défiscalisation d’entreprise, comment en bénéficier ?

PME, comment alléger votre impôt sur les sociétés ?

Lecture : 2 minutes
Finances
1234

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.