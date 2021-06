Il existe plusieurs moyens de mesurer la rentabilité d’une entreprise, on peut notamment évoquer l’excédent brut d’exploitation, la rentabilité économique ou la rentabilité financière. La rentabilité financière se base sur les capitaux propres de la société et permet de savoir si l’activité est rentable ou non avec ses fonds propres.La rentabilité est un indicateur qui peut s’appliquer pour plusieurs entités, que ce soit une entreprise, une action ou un produit. Toutefois, il est important de connaître la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière. Par la suite, nous évoquerons la rentabilité financière, son mode de calcul, ses avantages et ses inconvénients.

En quoi consiste la rentabilité économique ?

La rentabilité économique sera particulièrement utile pour les investisseurs dans le domaine de la finance. Cet indicateur permet d’avoir un aperçu global des performances économiques d’une entreprise, notamment dans l’utilisation de son capital économique.

Le calcul s’effectue de la manière suivante : on divise le résultat d’exploitation après déduction des impôts, par le montant des capitaux qui ont été investis afin d’obtenir le résultat. La formule qu’un entrepreneur peut utiliser pour le calcul de la rentabilité économique est la suivante :

Rentabilité économique = résultat d’exploitation après déduction des impôts/capitaux propres + dette financière.

En quoi consiste la rentabilité financière ?

La rentabilité financière permet de juger de la rentabilité des capitaux propres d’une entreprise. En effet, cet indicateur permet de savoir si l’entreprise est rentable à partir de ses fonds propres. La rentabilité financière permet notamment de comparer les capitaux propres de l’entreprise, avec le résultat d’exploitation (après avoir déduit les impôts).

On nomme la rentabilité financière en anglais ‘’ Return On Equity ’’, qui est un instrument de mesure financière. Cet indicateur permet de savoir, si les capitaux propres apportés par les investisseurs en fonds propres, permettent de générer des profits. On parle notamment des capitaux propres apportés par les actionnaires.

Comment calculer la rentabilité financière ?

Le calcul de la rentabilité financière est généralement simple à effectuer. Il suffira de diviser le résultat net de l’entreprise par les fonds propres.

La formule est la suivante :

Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres

Les données qui doivent être collectées doivent provenir du compte du résultat et du bilan. Il est ainsi essentiel d’avoir en sa possession, les données financières en provenance du compte de résultat sur les 12 derniers mois.

Vous avez notamment la possibilité d’utiliser un logiciel de comptabilité, comme celui de l’entreprise Sage pour procéder au calcul de la rentabilité financière.

Les données qui constituent la rentabilité financière

Il est important de préciser en détail les données qui permettent de calculer la rentabilité financière :

Le résultat net : le résultat net d’une entreprise se situe dans le compte de résultat. Il s’agit du résultat avant de déduire les impôts et du profit généré par l’entreprise, après avoir payé toutes les charges, que ce soit les intérêts, charges exceptionnelles, impôts…

Les capitaux propres : ils se situent dans le bilan de la société dans la rubrique passif.

Les avantages de la rentabilité financière

Cet indicateur a plusieurs avantages, comme la possibilité d’établir la rentabilité d’une entreprise par rapport à l’utilisation de ses capitaux propres. C’est également un indicateur particulièrement efficace pour comparer les entreprises d’un même secteur d’activité et déterminer les spécificités de ce même secteur.

Les limites du calcul de la rentabilité financière

Ce ratio est généralement adapté pour les actionnaires. Il permet de savoir si l’argent que l’entreprise reçoit sous forme d’emprunt permet ou non d’obtenir des profits.Ce type d’indicateur ne mesure pas le niveau de risque engendré par l’endettement. Il est donc préférable de prendre en considération la rentabilité économique, pour une approche plus globale de la création de richesse de l’entreprise, par rapport à ses ressources que ce soit l’endettement ou les capitaux propres.