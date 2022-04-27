Tout sur le virement interbancaire

Le virement interbancaire est une opération visant à effectuer un transfert de fonds de banque à banque et il fait partie du quotidien des entrepreneurs.

Ainsi, le virement entre banques peut être crucial dans la gestion quotidienne de la trésorerie dans la mesure où l’entrepreneur sera en attente de ce virement pour honorer ses différents engagements. Voici un aperçu global du fonctionnement du virement d’une banque à une autre par rapport à ses différents aspects : frais, délais de traitement et procédure.

En quoi consiste un virement interbancaire ?

Le virement de banque à banque est une opération qui consiste à réaliser le transfert d’une somme d’argent d’un compte d’un établissement bancaire vers un compte d’une autre banque. Les deux comptes sont ainsi logés dans deux établissements bancaires différents.

Dans le contexte du virement interbancaire, on utilise les termes suivants :

Le compte qui va être débité s’appelle le « compte émetteur ». Son titulaire est donc un « débiteur » ou un « donneur d’ordre »

La personne qui reçoit l'argent sur son compte est appelée le bénéficiaire ou le « créancier ».

Quel est le montant maximum pour un virement entre banques ?

Le montant maximum et le nombre d’exécutions de virement varient selon les banques. Chaque établissement fixe ses plafonds et les publie dans ses conditions tarifaires. La typologie de virement peut donner lieu à des plafonds différents, par exemple pour un virement SEPA ou un virement international hors zone SEPA.

En pratique, les virements SEPA ne sont pas plafonnés chez certaines banques, à l'exception du virement instantané qui possède un plafond de 15 000 € pour des raisons de sécurité (réglementation européenne). Mais encore une fois, chaque établissement bancaire peut fixer des montants maximaux inférieurs.

Un virement interbancaire peut être effectué au guichet d’une banque, par téléphone ou courrier, ou encore en ligne via une application mobile ou l’espace client.

Quelle que soit la méthode, il faut indiquer :

· le montant ;

· le numéro du compte à débiter ;

· les coordonnées bancaires du compte à créditer. Ces coordonnées sont l’IBAN (identifiant international du compte bancaire) et le BIC (identifiant international de la banque) aussi appelé « code SWIFT » du nom de l’organisme international gérant les BIC ;

· la date d’exécution du virement interbancaire.

Les différents types de virements de banque à banque

Les virements interbancaires ponctuels et récurrents : le virement ponctuel d’une banque à une autre consiste à effectuer une opération une seule fois, alors que le virement récurrent s’effectue à intervalles réguliers.

Le virement interbancaire SEPA : ce type de virement est en vigueur depuis 2008. Il s'effectue en toute facilité et peut être réalisé au sein de plusieurs pays de la zone SEPA. Il sera ainsi traité comme un virement domestique. Il pourra également être exécuté hors zone SEPA. Il s’agira dans ce cas d’un virement international, mais les conditions ne seront pas forcément les mêmes.

Quelle est la procédure du virement interbancaire ?

Il y a une procédure particulière pour finaliser un virement d’une banque à une autre. La banque devra effectuer plusieurs vérifications, notamment si le débiteur dispose des fonds nécessaires sur son compte bancaire professionnel.

Par la suite, l’établissement bancaire devra vérifier que les données bancaires du créditeur sont exactes. Ainsi, par rapport au délai de traitement, l’opération devra être réalisée les jours ouvrés de la semaine, soit du lundi au vendredi.

Quel est le délai de traitement du virement d’une banque à une autre ?

Délai du virement interbancaire : le délai de traitement du virement d’une banque à une autre dépend en outre de l’heure où est donné l’ordre de virement, ce qui permettra de déterminer la date d’émission. On compte généralement un délai de 1 à 3 jours ouvrables en moyenne pour réaliser un virement entre banques.

Délai du virement interbancaire SEPA : les délais d’exécution en zone SEPA sont encadrés par la loi : Ainsi, la Banque de France précise : « En vertu de la réglementation européenne, depuis le 1er janvier 2012, le délai d'exécution d'un virement SEPA est au maximum un jour ouvrable à compter du moment de réception de l'ordre de virement par la banque de l'émetteur. »

Délai du virement interbancaire hors SEPA : en ce qui concerne un virement hors SEPA, c'est-à-dire un virement entre banques à l’international, le délai peut être plus long (généralement 4 jours ouvrés). Ce délai s’explique notamment par les opérations de changement de devise, ainsi que des frais supplémentaires qui peuvent être appliqués.

Cependant, il est essentiel de se rapprocher de sa banque pour connaître le délai précis qui peut varier selon les établissements bancaires.

L'exécution de chaque opération de paiement est envoyée aux titulaires des 2 comptes concernés (compte crédité et compte débité).

Vous pouvez convenir avec votre banque des moyens et de la fréquence des notifications (mails, relevés de comptes, etc.).

Les frais d’un virement interbancaire

Les virements d’une banque à une autre effectués en ligne sont généralement gratuits.

Cependant, le virement de banque à banque peut impliquer des frais lorsqu’il est effectué par téléphone ou au sein d’une agence physique.

Il faudra également compter des frais concernant un virement entre banques à l’international comme les opérations de changement de devise. Ces frais pourront être répertoriés dans un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

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