Lorsqu’on effectue des transactions à l’étranger et que l’on a besoin d’utiliser différents moyens de paiement à l’international, vous devrez certainement ouvrir un compte bancaire professionnel à l'étranger. Mais si vous souhaitez disposer d’un compte de paiement à l’étranger, vous devrez accomplir plusieurs procédures, fournir des documents justificatifs et vous rencontrerez certainement des obstacles administratifs et réglementaires qui peuvent varier d’un pays à l’autre.

Cependant, cela n’est pas insurmontable, il est nécessaire de connaître les démarches à accomplir pour ouvrir un compte bancaire professionnel à l’étranger. Vous devez connaître la réglementation en vigueur pour pouvoir débuter les procédures dans les meilleures conditions.

Est-ce qu’un entrepreneur peut ouvrir un compte bancaire professionnel à l’étranger ?

Tout entrepreneur a la possibilité d’ouvrir un compte bancaire professionnel à l’étranger. Il est possible ainsi d’ouvrir autant de comptes qu’il le souhaite. L’entreprise a seulement l’obligation d’effectuer une déclaration auprès de l’administration fiscale, de tous les comptes bancaires professionnels ouverts à l’étranger.

Il y aura des démarches spécifiques à accomplir avec des règles qui peuvent changer d’un pays à l’autre. Il peut parfois être difficile d’avoir un compte bancaire professionnel à l’étranger, avec la nécessité de justifier la nature de l’activité professionnelle tournée vers l’étranger pour pouvoir faire aboutir les démarches d’ouverture.

Il peut y avoir des restrictions concernant l�’activité de l’entrepreneur, ce qui veut dire que l’établissement bancaire du pays auquel l’entrepreneur souhaite ouvrir un compte, peut par exemple restreindre certaines activités professionnelles, en raison de la législation en vigueur. Ainsi, vous devez prendre en compte la législation locale.

Pourquoi ouvrir un compte professionnel à l’étranger ?

Plusieurs raisons peuvent justifier l’ouverture d’un compte professionnel à l’étranger, comme la nécessité pour une entreprise de proposer des produits et des services hors de la France. Ouvrir un compte à l’étranger peut également être particulièrement utile pour payer vos fournisseurs et prestataires ou payer vos salariés hors du territoire français.

Tout dépend de la législation en vigueur du pays auquel l’entrepreneur désire ouvrir un compte bancaire professionnel. Il est également important de vérifier la convention de compte, ainsi que la tarification de l’établissement bancaire. L’entrepreneur devra également prendre connaissance de la documentation nécessaire pour pouvoir procéder à l’ouverture d’un compte bancaire professionnel dans le pays en vigueur.

Vous devrez également vérifier plusieurs paramètres comme le système bancaire en vigueur, les démarches à accomplir, les systèmes de paiement disponibles (virement SEPA, instantanés, prélèvement automatique…). Il sera également important de vérifier si l’établissement bancaire accepte les chèques. Il est notamment important de choisir un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage, qui permet de différencier les opérations bancaires sur le compte professionnel français et le compte ouvert à l’étranger.

Quels sont les documents à fournir pour ouvrir un compte professionnel à l’étranger ?

Les documents à fournir varient d’un pays à l’autre, cependant, il sera demandé certains documents quel que soit le pays, où vous souhaitez ouvrir un compte professionnel.

Ouvrir un compte bancaire professionnel au sein de l’Union Européenne : vous devrez fournir les justificatifs suivants :

pièce d’identité en cours de validité

dépôt minimum

déclaration fiscale comme TVA ou impôt sur les sociétés

un justificatif de domicile ou de non-résident

les statuts de l’entreprise ou un certificat d’immatriculation (comme un Kbis).

Ouvrir un compte bancaire professionnel en dehors de l’Union européenne : vous devrez fournir des documents supplémentaires comme un

extrait d’acte de naissance

Toutefois, la réglementation change selon les pays et certains établissements bancaires peuvent également demander des garanties financières.

Cependant, il est nécessaire de se concentrer sur le cœur de son activité professionnelle et une solution de paiement comme GoCardless est un véritable allié des entrepreneurs.

La fintech propose de collecter les paiements internationaux sur les comptes bancaires de vos clients situés à l’étranger. En effet, GoCardless propose de collecter les paiements dans plus de 30 devises au taux de change réel proposé par les banques locales de vos clients sur chaque marché où vous êtes implanté.

Par ailleurs, la tarification est totalement transparente et sera collectée dans la devise locale de votre client grâce à Wise, un partenaire de GoCardless qui permet d’obtenir le meilleur taux de conversion de devise.

La solution de paiement propose le prélèvement automatique pour vous faire payer. Le paiement dans la devise du client sera automatiquement converti dans votre devise et il sera crédité sur votre compte bancaire professionnel. De ce fait, vous n’aurez pas besoin d ’ouvrir un compte à l'étranger et vos prestataires n’auront pas besoin d’ouvrir un compte en France.

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