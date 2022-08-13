Comment obtenir une confirmation de virement bancaire ?

Le virement bancaire a pour objectif de transférer des sommes directement d’un compte professionnel vers un autre compte bancaire professionnel. Obtenir la confirmation de virement pour les deux parties permet de fluidifier les relations d’affaires et de permettre un respect strict des mentions obligatoires de la facture comme les délais de paiement afin d’éviter des pénalités de retard.

La confirmation du virement bancaire peut-être transmise de différentes manières. Il peut s’agir d’un reçu de paiement, d’une photo, d’un scan, d’un PDF ou encore d’une capture d’écran des opérations effectuées sur l’espace client ou encore sur l’application mobile. Quelque soit le moyen que l’entrepreneur va utiliser, le mail ou la lettre de confirmation de virement bancaire sera un atout non négligeable dans le bon déroulement des relations commerciales. Voici quelques moyens pour obtenir une preuve de confirmation de virement.

Il est possible d’obtenir la confirmation de virement bancaire pour un entrepreneur de plusieurs manières :

Copie d’écran : il suffira pour le débiteur de se connecter sur l’application ou l’espace client de son compte bancaire et de fournir une copie d’écran de la validation de l’opération.

Mail de confirmation de virement bancaire : lorsque le débiteur va exécuter le virement SEPA, il doit renseigner plusieurs informations comme l’IBAN, le nom, prénom ou dénomination sociale du créancier. Le montant total devra également être renseigné. Lors de la confirmation du paiement, le débiteur peut informer le bénéficiaire chez certains établissements bancaires ou fintech en renseignant son adresse-email. Lorsque le virement sera exécuté, le créancier obtiendra un mail de confirmation de virement.

Obtenir une lettre de confirmation de virement bancaire : il est possible pour le débiteur de se rendre au sein d’une agence bancaire afin d’obtenir une preuve de confirmation de virement bancaire. Le débiteur pourra obtenir un avis d’exécution détaillé du virement bancaire.

Imprimer un avis d’opération sur l’espace client du débiteur : le débiteur peut obtenir une confirmation du virement bancaire en se rendant sur l’espace client de son compte bancaire. Il suffit de consulter l’historique des virements et d’imprimer un avis d’opération. Pour pouvoir imprimer cette preuve de virement, il faut cliquer sur l’icône d’impression. Il est également possible de télécharger un fichier PDF avec les différentes informations de la transaction depuis une application mobile ou un espace client.

Quelles sont les données qui apparaissent dans la confirmation de virement ?

La confirmation de virement fait apparaître d’une manière générale plusieurs données comme :

Coordonnées bancaires du créancier et du débiteur

Montant total.

Date de la transaction.

Obtenir la confirmation d’un virement pour un entrepreneur de la part d’un client peut-être fastidieux et générer du stress, notamment dans les démarches pour les relances. Une solution de paiement comme GoCardless permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients et d’obtenir une confirmation de virement de manière instantanée.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont le logiciel de facturation Sage. Le logiciel permet de générer une facture de manière automatique et de la rapprocher avec les paiements qui sont initiés par GoCardless.

L’entrepreneur a ainsi accès à un tableau de bord facile d’utilisation et intuitif qui détaille les statuts des différents paiements et il pourra ainsi obtenir une confirmation du paiement instantanément. Les paiements sont effectués par prélèvement SEPA à une date d’échéance et un montant précis aussi bien pour les paiements ponctuels ou récurrents.

Cela permet d’éliminer de manière effective les retards de paiement et d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’entreprise. L’entrepreneur va consacrer moins de temps aux relances et cela permet de réduire le stress avec de potentiels litiges avec les clients. Il est à noter que 97 % des paiements avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.