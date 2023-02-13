Se procurer des modèles de facture vierges

Tout entrepreneur doit conserver des factures vierges avant la réalisation de la prestation d’un service ou la vente de biens. La facture vise à se faire payer dans les meilleures conditions et détaille les quantités ou les services vendus. Le montant à payer par le client sera également à préciser sur la facture vierge.

Il est à noter que la facture a une valeur juridique en qualité de document commercial. Vous pourrez vous procurer un modèle de facture vierge pour remplir les conditions de forme comme la numérotation et les mentions légales qui doivent y apparaître dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Des mentions obligatoires doivent apparaître sur la facture comme par exemple les coordonnées de l’entreprise, le taux de TVA, le prix unitaire… Cet article vous propose 4 modèles simples de factures vierges à compléter et à conserver pour pouvoir les utiliser à bon escient.

Modèles de facture vierges à compléter

Voici quelques modèles de facture vierges gratuits à télécharger et à imprimer pour votre entreprise :

Facture vierge pour entrepreneur individuel : voici un modèle de facture vierge pour une entreprise individuel que vous pouvez télécharger ici.

Facture vierge pour société à responsabilité limitée : voici un modèle de facture pour une société à responsabilité limitée.

Facture proforma vierge : la facture proforma intervient avant l’élaboration de la facture définitive afin de présenter au client les informations de facturation concernant la prestation de service ou la vente de biens. Vous pouvez vous procurez un modèle de facture vierge proforma ici.

Facture TVA : si votre entreprise est assujettie à la TVA, vous pouvez vous procurer un modèle de facture vierge de TVA ici. Il y a plus d’informations qui doivent apparaître sur une facture vierge de TVA par rapport à une facture standard.

En ce qui concerne la collecte des paiements récurrents et ponctuels, la majorité des paiements sont effectués par virement bancaire. Le processus de facturation consiste à envoyer une facture vierge dûment complétée et attendre le paiement par virement bancaire par le client conformément aux termes indiquées sur la facture de l’entrepreneur. Cependant, ce mode de paiement donne au client un contrôle complet du processus de paiement.

En effet, l’entrepreneur a peu de visibilité sur le processus de paiement avec 58 % des paiements des factures qui à sont à l’initiative du client, avec des moyens de paiement comme le chèque, la carte bancaire ou le virement bancaire.

Une fintech comme GoCardless propose la collecte des paiements des factures vierges dûment complétés par l’entrepreneur par le biais du prélèvement automatique. Vous aurez un contrôle complet du processus de paiement car vous aurez à définir une date d’échéance de paiement et le montant à prélever sur le compte bancaire du client. Il est à noter que la solution de collecte des paiements est compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont des logiciels de facturation.

GoCardless est notamment compatible avec le logiciel de facturation Sage qui vous permet de générer une facture en ligne et de faire apparaître toutes les mentions obligatoires. Ce qui est particulièrement intéressant est le fait de pouvoir rapprocher l’édition de la facture qui sera automatiquement générée par le logiciel de facturation avec la collecte du paiement. La facture est ainsi éditée par le logiciel de facturation et le paiement est collecté par GoCardless. Ainsi, vous pourrez visualiser le statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.

Les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements de factures qui sont collectés avec succès à la date d’échéance. Ainsi, une solution comme GoCardless permet de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiements et d’optimiser votre processus de facturation qui peut s'avérer être long et fastidieux.