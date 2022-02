6 solutions alternatives à Paypal

Tout entrepreneur doit désormais accepter les transactions via les portes monnaies électroniques comme Paypal, pour pouvoir élargir sa clientèle et ainsi augmenter son chiffre d’affaires. Paypal apparaît comme étant incontournable, cependant, il est essentiel de connaître les meilleures alternatives à Paypal.

Connaître les meilleures alternatives à Paypal permettra de diversifier ses sources de paiement envers la clientèle et de comparer de manière efficace et judicieuse, la tarification des différentes plateformes de paiements électroniques. Par ailleurs, il est important de pouvoir proposer des solutions de paiements alternatives à Paypal, afin de ne pas restreindre les différents moyens de paiement de sa boutique en ligne. Il sera également utile d’utiliser une solution de paiement comme Anytime pour les prélèvements automatiques à côté de Paypal et ses principaux concurrents.

Google Pay : la première alternative à Paypal

Le géant Google ne propose pas seulement un moteur de recherche, mais également une solution de paiement qui souhaite être une alternative à PayPal. Google Pay donne la possibilité d’effectuer des paiements en ligne et a été créé en 2015 sous le nom d’Android Pay, pour ensuite se nommer Google Pay en 2018. Cette solution de paiement alternative à Paypal est accessible aux commerçants qui souhaitent élargir les méthodes de paiement à l’encontre de la clientèle.

Stripe : la deuxième alternative à Paypal

Stripe est une solution de paiement très populaire chez les e-commerçants et permet en outre de recevoir plusieurs types de paiements comme les cartes de débit et de crédit. Stripe est présent dans près de 35 pays et fonctionne avec plus de 135 devises, pour la prise en charge des moyens de paiement. L’API de Stripe permet d’intégrer cette solution de paiement sur une boutique en ligne en l’espace de 10 minutes. Concernant sa tarification, Stripe semble appliquer une tarification proche de Paypal.

Wise : la troisième alternative à Paypal

Anciennement TransferWise, Wise est une solution de paiement en ligne, ainsi qu’une passerelle de paiement, qui se positionne comme étant une véritable alternative à Paypal. Wise propose un compte professionnel pour des transactions à l’international. L’entreprise permet en outre d’effectuer le paiement de factures dans plus de 70 pays avec un taux de change, qui s’annonce être plus avantageux que ses principaux concurrents. Il sera également possible d’effectuer des paiements de masse comme le versement des salaires à la masse salariale et de recevoir de l’argent à des frais réduits selon l’entreprise.

Shopify Payments : la quatrième alternative à Paypal

Shopify est très connu par les e-commerçants comme étant un constructeur de sites internet, sans avoir la moindre connaissance dans le codage. Shopify propose également un logiciel de gestion des stocks, de gestion des expéditions et une solution de paiement, à travers Shopify Payments. Ce dispositif de paiement pourra être intégré au sein de la boutique en ligne, sans avoir à implémenter une passerelle de paiement. La configuration de Shopify Payments apparaît comme étant une alternative sérieuse à Paypal, en raison de la facilité de configuration de la solution.

Amazon Pay : la cinquième alternative à Paypal

Amazon Pay apparaît comme étant une alternative sérieuse à Paypal, en raison de la notoriété de la marque et de nombreux entrepreneurs qui disposent d’une boutique en ligne chez Amazon. Il s’agit d’une solution de paiement en ligne disponible pour les utilisateurs d’Amazon et qui permet aux entrepreneurs de sécuriser la boutique en ligne, de réduire les coûts et d’atteindre plus de clients. Il suffira pour l’e-commerçant de créer un compte Amazon Pay et de l’activer par la suite sur la boutique en ligne. La solution de paiement Amazon Pay comprend notamment une page d’authentification et d’achat, une sécurisation des informations personnelles et une protection intégrée contre la fraude.

Square : la sixième alternative à Paypal

À l’instar de Shopify, Square propose plusieurs solutions pour les entrepreneurs, comme la possibilité de créer une boutique en ligne et de créer un nom de domaine. Square propose par ailleurs la possibilité d’accepter des paiements par cartes bancaires à travers un dispositif d’intégration POS.

Une alternative à Paypal à prendre en considération est Gocardless. Il s’agit d’une solution de paiement en ligne qui permet d’automatiser pour un entrepreneur, la collecte des paiements en ligne. Ce qui veut dire qu’il est possible d’optimiser et automatiser les paiements la collecte des paiements récurrents et ponctuels. Cela permet pour un entrepreneur de réduire les impayés.

