Un entrepreneur peut utiliser Paypal pour se faire payer et la commission Paypal fait partie intégrante des frais à prendre en considération après l’aboutissement de la prestation ou l’envoi des biens à l’encontre du client. Tout d’abord, Paypal est un portefeuille électronique qui permet d’acheter un bien ou un service sans avoir à communiquer ses coordonnées bancaires.

Paypal est largement utilisé dans le cadre des transactions entre particuliers et professionnels et peut également être intégré sur un site internet. On dénombre différents types de commissions Paypal pour les vendeurs comme celles dans le cadre des transactions nationales et internationales. On peut également assimiler Paypal à une passerelle de paiement qui agit en qualité d’intermédiaire entre les entreprises et les établissements financiers.

Quel est le niveau des commissions Paypal pour les vendeurs ?

Tout d’abord, dans le cadre d’une transaction entre un vendeur et un acheteur, le portefeuille électronique Paypal facture des commissions à la charge de la personne qui va se faire payer. Paypal propose notamment une calculatrice pour avoir un aperçu des sommes que l’acheteur va payer si l’entrepreneur souhaite les facturer à son client. Paypal facture une commission par rapport au mode de paiement et la somme totale et s’il s’agit d’une transaction nationale ou internationale.

On dénombre différents types de commissions Paypal :

Transactions nationales :

Paypal ne facture pas de frais mensuels envers les vendeurs. Le portefeuille électronique prélève des frais sur chaque transaction. Voici un exemple de commissions Paypal pour les transactions nationales par rapport au mode de paiement.

Paiement par carte par un utilisateur qui n’a pas de compte sur Paypal 1,20 % + commission fixe Transactions par QR code Inférieur à 10,01 € - 0,60 % + commission fixe Supérieur à 10,01 € - 1,10 % + commission fixe Autres transactions commerciales 2,90 % + commission fixe

Transactions internationales :

Paypal applique une tarification spécifique concernant les transactions commerciales internationales. Ainsi, des commissions fixes sont appliquées sur les transactions commerciales selon la devise cible. Lorsque l’acheteur est situé à l’étranger, Paypal établit un calcul des commissions avec une liste par pays et devises. Par ailleurs, Paypal facture des frais de conversions de devises (taux standard de 3 %). Voici un exemple de commission fixe sur les transactions commerciales.

Réception des transactions internationales Royaume-Uni : 1,29 % Hors EEE : 1,99 % Commission fixe sur transactions commerciales Exemple de commissions sur deux devises : Dollar australien : 0,30 USD Réal brésilien : 0,60 BRL Transactions par QR code supérieures ou égales à 10,01 euros Transactions par QR code supérieures ou égales à 10,01 euros Exemple de commissions sur deux devises : Dollar australien : 0,10 USD Réal brésilien : 0,20 BRL Dollar australien : 0,05 USD Réal brésilien : 0,10 BRL

Cette liste est non-exhaustive, il est vivement conseillé de se rapprocher de la grille tarifaire de Paypal pour prendre connaissance de tarifications spécifiques. Paypal applique des commissions différentes sur différents moyens ou sur d’autres services.

Recourir à GoCardless pour se faire payer

Un entrepreneur peut utiliser une solution de paiement en ligne comme GoCardless pour envoyer un lien de paiement à un client. GoCardless propose aux entrepreneurs de générer des liens de paiement pour se faire payer, la solution est peu coûteuse et est très facile à mettre en place. L’entrepreneur pourra directement collecter les paiements sur le compte bancaire des clients. Il suffit simplement au client de cliquer sur le lien et de saisir les données bancaires.

Pour les paiements internationaux, GoCardless permet de collecter les paiements à l’international dans plus de 30 pays au taux de change réel. Le client peut payer dans sa propre devise et l’entrepreneur reçoit le paiement dans sa devise locale sans avoir à détenir un compte bancaire à l’étranger. GoCardless propose un prix compétitif pour compléter les paiements à hauteur de 2 % + 0,20 centime sur chaque transaction. Il est à noter que Paypal peut facturer entre 6 et 9 % de la somme totale par rapport aux taux de change et frais de transfert. Par ailleurs, GoCardless est compatible avec une solution pour mettre en place une boutique en ligne comme WooCommerce pour se faire payer sur internet.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents.