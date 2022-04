Accepter un paiement en devise

Un entrepreneur dont la plupart de ses ventes sont tournées vers l’étranger, devra accepter les paiements en devise. Ainsi, le processus d’encaissement peut-être en outre plus difficile pour un entrepreneur pour pouvoir accepter les paiements en devises étrangères. Le client a la possibilité de régler le paiement en devise par différents moyens comme au sein d’un bureau de change ou par carte bancaire.

Savoir accepter les paiements en devises étrangères est d’autant plus important en raison de l’explosion du commerce transfrontalier. 70 % des vendeurs estiment que le e-commerce international est important pour le développement du chiffre d’affaires et de l’activité professionnelle. Accepter les paiements en devises étrangères nécessite de devoir gérer de manière optimale les différentes devises et méthodes de paiement.

Les précautions à prendre pour accepter les paiements en devise

Il est à noter qu’accepter les paiements en devises étrangères pour un entrepreneur nécessite de devoir prendre en compte les risques de fluctuation de taux de change lors d’événements ou de crise économique. Le choix de la devise est ainsi vital, car les entrepreneurs qui souhaitent développer les transactions transfrontalières doivent arbitrer entre l’euro et la devise étrangère du client.

De ce fait, choisir l’euro comme devise de référence comporte également des risques pour les e-commerçants qui proposent des prix différents selon les pays. Toutefois, proposer la vente du produit en devises étrangères permet d’augmenter le nombre de ventes et certains fournisseurs de paiement demandent aux commerçants d’afficher le prix en devise locale.

Quels sont les moyens de paiement pour accepter les paiements en devise ?

Le paiement par carte bancaire est le mode de paiement le plus populaire en Europe et représente prés de 48 % des paiements dans la zone euro. Certains pays ont tendance à préférer d’autres moyens de paiement comme le virement bancaire pour l’Allemagne. Cependant, il existe des moyens de paiement alternatifs qui permettront de développer les transactions à l’étranger :

Portefeuille électronique : des entreprises comme Paypal sont très populaires en Europe et permettent d’accepter les paiements en devises étrangères. Ce mode de paiement permet aux clients de réaliser des achats en ligne sans se connecter à un compte bancaire. Paypal facture des frais qui changent par rapport au pays du client.

Le DCC (Dynamic Currency Conversion) : il s’agit d’un moyen de paiement qui permet d’encaisser par cartes bancaires dans plus de 150 devises. Il s’agit d’un terminal de paiement qui permet de vérifier automatiquement si la carte bancaire du client est éligible à ce service et permet d’encaisser le paiement dans sa devise.

Accepter les paiements en devises étrangères avec GoCardless

Il existe des solutions de paiement pour collecter les paiements à l’international comme GoCardless. Cette solution de paiement en ligne permet aux entrepreneurs de recevoir les paiements internationaux. En effet, il est possible d’accepter les paiements en devises étrangères avec GoCardless dans plus de 30 pays.

Cela permet aux clients de payer dans leur devise et pour l’entrepreneur de recevoir le paiement dans sa propre devise sans avoir besoin d’ouvrir un compte bancaire professionnel dans le pays du client. À savoir que GoCardless utilise le taux de change réel fourni par Wise qui permet d’obtenir les meilleurs taux de conversion qui peuvent être très élevés avec d’autres moyens de paiement.

GoCardless est par exemple 75 % moins coûteux que Paypal pour un transfert international de 5 000 dollars. Ce qui s’avère être avantageux pour pouvoir augmenter ses ventes et son chiffre d’affaires. Ainsi, proposer l’euro comme seule devise sera particulièrement avantageux pour effectuer des transactions dans la Zone SEPA, mais opter pour GoCardless permet d’accepter des paiements dans de nombreuses devises étrangères et pouvoir élargir sa clientèle vers des pays comme la Chine ou les États-Unis par exemple. Les clients à l’international seront plus à même d’utiliser leur devise locale et afficher la transaction dans la devise locale du client permet de développer les ventes.