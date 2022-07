Comment réduire les risques de fraude au virement bancaire ?

La fraude au virement SEPA est un fléau pour les entreprises et peut avoir un impact très négatif sur l’activité professionnelle des sociétés. Ces fraudes ont vu le jour dans les années 2010 et le moyen le plus connu est les faux ordres de virement qui semblent se généraliser en raison de la pandémie de Covid-19 et l’émergence du télétravail. Des personnes malveillantes usurpent l’identité des entreprises et collectent des informations avec différentes techniques comme le phishing ou l’hameçonnage.

7 entreprises sur 10 ont déjà connu une tentative de fraude pour l’année 2019. Par ailleurs, les fraudeurs effectuent plusieurs fois la tentative de fraude avec près d’une entreprise sur 3 qui a subi plus de 5 tentatives de fraude en 2019. Ce qui nécessite pour un entrepreneur de mettre en place des bonnes pratiques en interne pour éviter les fraudes au virement bancaire. Des solutions de paiement en ligne permettent aux entrepreneurs de mettre en place des procédures internes fiables et robustes.

Les gestes à adopter pour éviter les fraudes au virement bancaire

Le contre appel : lorsqu’un fournisseur contacte l’entreprise par mail pour demander une modification des données bancaires, il est essentiel de l’appeler afin de confirmer que ses coordonnées bancaires ont bien changé.

Trouver l’information : l’entrepreneur doit pouvoir s’informer régulièrement sur les risques de fraude et les différentes stratégies que les pirates peuvent mettre en œuvre pour effectuer une fraude au virement bancaire.

Sensibiliser les collaborateurs : l’entrepreneur doit informer les employés des différentes techniques que les arnaqueurs vont utiliser. En effet, si votre entreprise à plusieurs employés, le niveau de connaissance selon les salariés concernant les différentes arnaques et moyens pour éviter les fraudes au virement bancaire ne sont pas les mêmes

Restreindre les accès : il est essentiel de restreindre les différents accès aux données confidentielles de l’entreprise. Ainsi, il peut y avoir un risque de fuite de données à l’encontre des fraudeurs.

Sécuriser les mots de passe : pour éviter toute tentative d’intrusion dans la boite email par exemple des pirates, l’entreprise devra renforcer ses mots de passe.

Connaître les différentes techniques pour éviter les fraudes au virement bancaire

La fraude au faux fournisseur : il s‘agit de la technique la plus en vogue par les cybercriminels. Le fournisseur usurpe l’identité du partenaire commercial de l’entreprise en trouvant des informations comme les dirigeants, les interlocuteurs clés et l’entreprise. On parle d’usurpation d’identité et d’ingénierie sociale. Le cybercriminel va accéder à plusieurs factures de l’entreprise ou du fournisseur et modifier les coordonnées bancaires sur cette même facture. Il va ensuite contacter l’entreprise qu’il va cibler et demander le paiement du virement bancaire sur un compte qui n’appartient pas au fournisseur.

Le phishing : cette arnaque également appelée Hameçonnage est une technique de récupération de données personnelles, dans le but d’utiliser l’identité de l’entrepreneur. Il s’agit d’une étape préalable avant la fraude au fournisseur ou l’arnaque au président.

FOVI : FOVI signifie « Faux ordre de virement bancaire ». Cela consiste à effectuer un virement sur un compte ouvert à des fins de fraude. Les personnes malveillantes usurpent l’identité d’un employé, d’un dirigeant ou d’un fournisseur.

Bien entendu cette liste est non-exhaustive et on dénombre également la fraude interne comme un détournement de trésorerie, une erreur de caisse…

Utiliser GoCardless pour réduire les risques de fraude au virement bancaire

GoCardless peut être utilisé pour réduire de manière significative les risques de fraude bancaire. Les virements bancaires peuvent être effectués en ligne, par téléphone ou au sein d’une agence, ce qui peut augmenter les risques de fraude au virement bancaire, surtout en ligne et par téléphone.

Avec GoCardless, l’entrepreneur pourra collecter les paiements sur les comptes bancaires de ses clients, très facilement en engageant le moins de frais possibles. Il est possible d’utiliser GoCardless pour les paiements ponctuels et récurrents.

GoCardless est également compatible avec plus de 300 partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage qui permet un encaissement automatisé des factures. Ce qui permet de réduire de manière significative les risques de fraude, car l’entrepreneur traitera son processus de facturation sur une interface sécurisée.