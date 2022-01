Comment choisir un logiciel de gestion des stocks

La gestion des stocks est majeure pour la bonne marche de l’entreprise. Il s’agit d’un aspect important dans la gestion interne de l’entreprise à côté des finances, des documents comptables, qui permettent d’augmenter l’activité de l’entreprise. Tout entrepreneur ne doit surtout pas négliger cet aspect.

On dénombre avec la dématérialisation de tout ce qui concerne l’aspect administratif, la multiplication des logiciels de gestion de stocks. Les premières versions sont apparues dans les années 80 et ont permis d’améliorer la productivité des salariés.

De nos jours, l’offre est beaucoup plus importante et tout entrepreneur peut être égaré face aux nombreuses entreprises, qui proposent désormais des logiciels de gestion des stocks. La question que tout entrepreneur doit se poser pour pouvoir gérer ses stocks de manière optimale : quels sont les meilleurs logiciels de gestions des stocks ?

Qu’est ce qu’un logiciel de gestion des stocks ?

Un logiciel de gestion des stocks permet à une entreprise de gérer de manière optimale l’ensemble des marchandises, disponibles dans ses locaux professionnels. Un logiciel de ce type permet à tout entrepreneur d’avoir une vision globale des flux d’entrées et de sorties des stocks au sein de son entreprise.

Un logiciel de ce type permet également de savoir où les stocks se situent exactement, les délais de livraisons, d’acheminements… Ils permettent d’informer un client, sur la disponibilité de tel ou tel produit et d’améliorer la productivité des salariés, par la facilitation des procédures de gestion des stocks.

Le logiciel de gestion des stocks a la particularité de permettre aux entreprises d'anticiper leurs besoins pour la mise en production. Ces logiciels conviennent aussi bien aux entreprises de petites tailles, qu’aux entreprises de grandes tailles.

Que peut-on faire avec un logiciel de gestion des stocks ?

Le logiciel de gestion des stocks permet d’effectuer de nombreuses opérations et les différents fournisseurs disposent de fonctionnalités communes comme :

Alertes qui informent qu’il y a un produit qui n’est pas approvisionné correctement par rapport à des seuils prédéfinis à l’avance.

Gestion de plusieurs emplacements : permet de gérer de manière simultanée plusieurs locaux professionnels et points de vente.

Le logiciel de gestion des stocks permet en outre d’optimiser la gestion et de s’assurer que la bonne quantité de produits est disponible pour les clients.

Permet une bonne traçabilité des produits qui sont stockés et de savoir d’où proviennent ces mêmes produits.

Ce type de logiciel permet de suivre et gérer les produits à travers un système de scanners de codes à barres.

Quels sont les 3 meilleurs logiciels de gestion des stocks ?

Zoom sur le logiciel Stocknet : Stocknet conviendra aux entreprises de grande taille. Ce logiciel compte déjà des clients prestigieux comme GDF Suez ou Vinci Energies. Le système utilisé par Stocknet se nomme ERP. Il permet au détenteur d’avoir accès à plusieurs services comme la création de reporting, la prise en compte des différents moyens d’expéditions et les emballages qui sont utilisés. Ce logiciel est 100% en ligne et ne nécessite aucune installation. La tarification est à partir de 65 euros pour les petites entreprises. Le principal avantage de ce logiciel, c’est qu’il permet de connecter plusieurs utilisateurs. Le principal inconvénient est qu’il s’agit d’une solution de gestion des stocks uniquement en ligne.

Zoom sur Openflex Achat & stock : Openflex propose une interface entièrement construite sur le Cloud, qui permet ainsi d’avoir accès à de nombreuses fonctionnalités comme la facturation, l’élaboration de devis, la gestion des contacts …

Le logiciel Openflex permet d’effectuer des classements selon le type de marchandises, les fournisseurs, les clients et bien plus encore. Les principaux avantages de ce logiciel sont notamment son application mobile Androïd et les tutoriels disponibles sur le site internet. Le principal inconvénient, étant le fait qu’il est nécessaire d’avoir une connexion internet pour se connecter sur Openflex.

Zoom sur le logiciel Zoho Inventory

ce logiciel de gestion des stocks dispose de plusieurs fonctionnalités comme la gestion d’entrepôt, un dispositif de suivi complet et intuitif des stocks et des outils de comptabilité. Le logiciel dispose notamment d’une option permettant de lire les codes à barres. Différentes formules sont disponibles avec une formule de base à partir de 99 € qui permet de gérer jusqu’à 10 000 commandes en ligne par mois. Les principaux avantages de Zoho Inventory sont notamment les prix compétitifs, de nombreuses fonctionnalités disponibles et le principal inconvénient, étant la difficulté de personnaliser le logiciel par rapport à ses besoins.