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Paiements

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Quels sont les moyens de paiement disponibles dans l’hôtellerie ?

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Choisir un bon lecteur de carte bancaire
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Les passerelles de paiement pour WooCommerce
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Intégrer un module de paiement en ligne
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La solution de paiement en plusieurs fois
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Tout sur la durée de validité d’un chèque
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Quelle est la durée de validité d’un chèque ?

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Tout savoir sur le chèque différé
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Comment utiliser correctement le chèque différé pour son entreprise ?

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L’utilité d’un générateur de carte bancaire
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Les mystères et le fonctionnement des générateurs de carte bancaire.

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Comment fonctionne une CB internationale
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Fonctionnement du RTP, ou requête de paiement
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De nos jours, l’écosystème

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Le bon choix d’un TPE pour une association
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Faut-il acheter ou louer son TPE ?
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Les solutions pour lutter contre les mauvais payeurs
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Comment prévenir les retards de paiement et les Impayés ?

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Comment annuler un virement bancaire ?
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Les frais de paiement qui sont facturés hors zone euro
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Comprendre les frais de paiement hors zone euro

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Les frais bancaires pour l’achat en ligne sur un site étranger
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Connaître les frais bancaires pour un achat en ligne sur un site étranger

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Comment se faire payer en ligne ?
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Les différents moyens pour se faire payer en ligne.

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Gérer le risque de défaut de paiement
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Comment réduire le risque de défaut de paiement à l’international ?

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Modes de paiement pour collectivités locales
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Payer ses factures en devises étrangères
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Quels sont les différents moyens pour payer facture dans une devise étrangère ?

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Accepter un paiement en devise
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Comment accepter les paiements en devises étrangères ?

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