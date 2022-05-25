Tout savoir sur le chèque différé

Le chèque est un moyen de paiement que l’on retrouve à côté des espèces et de la carte bancaire pour les achats du quotidien. On retrouve par ailleurs le chèque différé qui est différent du chèque classique. Ainsi, ce moyen de paiement permet d’effectuer un paiement même si l’on ne dispose pas de fonds sur le compte bancaire professionnel pour effectuer l’achat de biens ou d’une prestation.

Ainsi, un entrepreneur peut également proposer ce moyen de paiement pour sa clientèle. Il sera ainsi particulièrement utile de savoir comment fonctionne le chèque différé afin d’utiliser et de proposer ce moyen de paiement dans le cadre de son activité professionnelle.

Ainsi, l’entrepreneur qui souhaite proposer comme moyen de paiement un chèque différé n’a pas pour principal objectif d’être déposé au sein de l’établissement bancaire sur un court laps de temps. En effet, ce moyen de paiement permet au client de payer en plusieurs fois.

Lors de l’aboutissement de la relation commerciale et le jour du paiement, il est par exemple possible pour l’entrepreneur de proposer le chèque différé comme mode de paiement. Cela consistera par exemple pour une transaction de 1000 €, de proposer au client de fournir 4 chèques de 250 €.

L’entrepreneur pourra ainsi étaler l’encaissement des chèques différés sur plusieurs mois, d’autant plus que ce mode de paiement peut-être pratique si le contrat commercial s’étale dans le temps. Ainsi, l’entrepreneur pourra en outre utiliser ce moyen de paiement pour encaisser différentes échéances de paiement, au fur et à mesure de l’accomplissement de la prestation commerciale.

Il est généralement admis d’écrire au dos du chèque différé la date d’encaissement et de les classer pour pouvoir procéder aux encaissements aux dates impartis. Il est en outre possible d’utiliser un logiciel de caisse pour pouvoir encaisser les différents chèques différés. Généralement, les logiciels de caisse proposent une fonctionnalité pour l’encaissement des chèques.

Pour pouvoir gérer de manière optimale ce moyen de paiement, il est important pour l’entrepreneur d’être cohérent sur les remises de chèques sur le compte professionnel et les dates saisies sur le logiciel afin de tenir une comptabilité dans les meilleures conditions.

Utiliser le prélèvement de la solution GoCardless à côté du chèque différé

Le chef d’entreprise peut utiliser la solution de paiement GoCardless en complément du chèque différé. En effet, lorsqu’on souhaite encaisser différents paiements d’un client sans avoir à se rendre à la banque pour pouvoir encaisser les chèques différés, la solution GoCardless peut-être une solution à envisager.

GoCardless s’adresse notamment aux entrepreneurs qui souhaitent avoir un contrôle complet du processus de paiement lors de l’aboutissement de la relation commerciale. GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter les paiements des factures sur les comptes de clients, il s’agit d’une solution peu coûteuse et très facile à mettre en place.

L’entrepreneur peut envisager d’utiliser cette solution de paiement valable pour les paiements récurrents et ponctuels qui sera particulièrement adaptée pour programmer plusieurs paiements. Cette solution de paiement est par ailleurs compatible avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage. En effet, il peut être problématique de tenir de manière optimale une comptabilité avec les chèques différés en raison des différentes précautions à prendre en amont.

Il est à noter que la solution de paiement GoCardless permet de diminuer les retards de paiements et les impayés. Ainsi, les clients de GoCardless ont déclaré qu’ils ont vu une réduction de 51 % des retards de paiements et des mauvaises saisies. En effet, lorsque le chèque différé ne respecte pas les règles de forme, GoCardless permet d’éliminer ce potentiel obstacle grâce au prélèvement qui aura comme effet bénéfique de diminuer les erreurs de paiement.

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