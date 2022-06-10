Choisir un bon lecteur de carte bancaire

Pour donner une courte définition, un TPE – ou « terminal de paiement électronique » est un appareil dont l’utilisation est nécessaire pour encaisser les créances de vos clients souhaitant régler leurs achats par carte bancaire. Il s’agit donc d’un instrument indispensable pour un gérant de boutique, un commerçant ambulant ou encore un propriétaire ou gérant de club de soirée.

Avant de passer en revue la liste des caractères et fonctionnalités indispensables d’un tel article, il faut savoir qu’il peut être acheté ou loué. À long terme, un achat se justifiera probablement, car son détenteur ne sera aucunement gêné par les frais de location ou la durée du contrat, qui peut souvent être longue (jusqu’à parfois quarante-huit mois dans certaines banques. En achetant, vous conservez toute votre autonomie.

Pour les commerces saisonniers, cas fréquent, la situation est toutefois différente et en raison de l’utilisation seulement temporaire, il vaudra peut-être mieux envisager une location de courte durée, ou l’achat d’un terminal à prix modeste vendu sans engagement.

Le TPE est donc, nous l’avons vu, un dispositif technique donnant la possibilité d’un paiement par carte bancaire, avec une acceptation immédiate de ce paiement : le compte du client est débité, et celui du bénéficiaire aussitôt crédité du montant de la transaction.

Quels avantages représente le TPE pour un vendeur ou commerçant ?

Les intérêts sont multiples :

il s’agit d’un matériel facile à installer et à utiliser au quotidien

il est compatible avec toute forme de gestion commerciale

la sécurisation du paiement (pas de chèques « en bois », ni vols ni agressions)

il accepte plusieurs types de cartes bancaires

il ne représente qu’un modeste investissement

il permet un contact plus étroit avec le client

Quels sont les avantages pour le consommateur ?

Là encore, le client n’est pas perdant, pour les raisons suivantes :

la sécurité, car il est possible de vérifier de chaque transaction effectuée

l’accès à une protection en cas de fraude, de perte ou de vol de la carte bancaire

le client est moins souvent obligé de recourir à un distributeur de billets

les paiement sont sécurisés par un code confidentiel, sauf dans le cas du paiement sans contact

Quels critères de choix faut-il prendre en compte ?

Le choix des critères repose bien entendu sur divers éléments.

Les conditions d’encaissement sont importantes, car au cours de son activité, un commerçant peut être immobilisé sur un point fixe, ou au contraire effectuer de nombreux déplacements. Selon le cas, il faudra se décider entre TPE fixe ou mobile.

Le mode de communication avec la banque doit bien entendu être activé en permanence pour les demandes d’autorisation. Nous reviendrons plus loin sur les technologies disponibles.

Signalons également que si la valeur des transactions dépasse un certain seuil, une demande d’autorisation doit être effectuée par le TPE. Avec un mode de connexion rapide, cet appel ne durera que quelques secondes.

D’autre part, selon l’offre choisie, il est possible d’étendre les services accessibles par TPE : accès aux historiques de vente, gestion complète de la facture, et d’autres choses encore.

Quel type de connexion pour un TPE ?

la ligne téléphonique « fixe » classique

une connexion internet ADSL

le 3G / GPRS

TPE par ligne téléphonique

De nos jours, seules les deux dernières solutions semblent satisfaisantes, avec des avantages multiples : simplicit�é d’installation et d’utilisation, possibilité d’encaisser les règlements depuis n’importe quel emplacement, si toutefois la zone d’activité est bien connectée.

Quel que soit votre choix final, le TPE sera paramétré pour que l’argent aille automatiquement sur votre compte, et ceci grâce à une carte de domiciliation délivrée par votre banque. On peut de nos jours en obtenir une chez un prestataire agréé. On peut aussi, nous l’avons vu, opter pour la location de TPE avec contrat commerçant inclus.

Quant à ces nouvelles technologies, elles sont parfaitement fiables aujourd’hui et permettent d’avoir un temps de réponse ultra rapide pour les demandes d’autorisation, d’éviter l’utilisation inutile du téléphone classique tout en pouvant utiliser tous les opérateurs d’accès à Internet. C’est également pour cela que la majorité des utilisateurs d’appareils à cartes bancaire encaisse avec un TPE GPRS ou un TPE ADSL.

Enfin, en GPRS tout comme ADSL, il faut être en connexion illimitée. Les demandes d’autorisation sont toujours très rapides, entre trois et cinq secondes. L’abonnement ADSL est souvent moins cher que l’abonnement GPRS, mais le problème peut être plus complexe en cas de problème sur une box.

Où trouver son TPE ?

Acheter un TPE auprès d’une banque. Il faudra verser une commission à la banque pour chaque transaction, que vous voyez locataire ou propriétaire du terminal. Tout établissement bancaire est libre de fixer sa commission. Il faut également noter que beaucoup de banques proposent surtout des terminaux avec des contrats de location.

Passer par un prestataire spécialisé. Acheter un TPE auprès d’un prestataire spécialisé permet souvent de profiter une offre globale : paramétrage du terminal, maintenance, mises à jour, divers frais de connexion, etc. Il pourra également conseiller le client sur des points techniques.

Achat sur un autre site e-commerce. L’achat de TPE peut également être réalisé sur des sites généralistes, qu’il s’agisse de matériel neuf ou d’occasion. Les tarifs en vaudront peut-être la peine, mais c’est le client qui va devoir s’occuper du paramétrage et de la configuration seul. Et pour la connexion obligatoire pour la communication avec la banque, il faudra passer par un prestataire.

Précision : le coût d’un TPE peut varier du simple au double, selon la technologie, le modèle, etc.

En conclusion, il faut également signaler l’arrivée de nouveaux partenaires, les fintechs de paiement, comme Zettle by Paypal, SumUp ou Smile & Pay. Toutes investissent activement sur le paiement mobile, avec les technologies sans fil au centre de leur activité. Elles sont en mesure de métamorphoser tablettes et smartphones en authentiques TPE, ce qui répond parfaitement aux besoins des entrepreneurs mobiles.

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