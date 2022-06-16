On dénombre différents moyens de paiement en hôtellerie. Ainsi, il est commun pour les clients d’utiliser différents moyens de paiement comme les espèces, le chèque, la carte bancaire ou le ticket restaurant. Un entrepreneur dans le secteur de l’hôtellerie peut en outre refuser ou limiter certains modes de paiement dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces règles s’appliquent sur les différents moyens de paiement que les clients peuvent utiliser dans le secteur de l’hôtellerie.

Ainsi, il existe des règles à appliquer concernant la présentation d’espèces de la part du client comme pour les autres moyens de paiement. En effet, la loi demande aux commerçants certaines obligations par rapport à des faux billets ou des chèques volés par exemple, avec la possibilité d’utiliser ces différents moyens de paiement dans le cadre de l’activité hôtelière.

Le paiement en espèces dans le secteur de l’hôtellerie

Il est possible pour un professionnel de l’hôtellerie d’accepter un moyen de paiement comme les espèces. Le commerçant a la possibilité d’accepter les paiements en espèces dans la limite de 1 000 €. La loi définit un seuil de 15 000 € pour un client dont le domicile fiscal se situe à l’étranger.

L’entrepreneur peut refuser un paiement en devises étrangères, lorsque les pièces ou les billets sont en mauvais état. Dans le cas de fausse monnaie, l’entrepreneur devra refuser le paiement et disposer de détecteurs de fausse monnaie. Les fausses coupures peuvent être confisquées et remises à la Banque de France.

Lorsque le fond de caisse est insuffisant et que le client ne dispose pas de l’appoint, le commerçant pourra refuser le paiement en espèces et proposer un autre mode de paiement.

Le paiement par chèque dans le secteur de l’hôtellerie

Concernant le paiement par chèque qui figure parmi les différents moyens de paiement en hôtellerie, le réceptionniste peut demander une ou deux pièces d’identité de l’émetteur du chèque avec une photographie. Il sera possible de vérifier que le client ne figure pas sur le fichier des chèques volés et interdits avec un appareil dédié.

Le client sera l’émetteur du chèque, c'est-à-dire celui qui rédige le chèque et paye et la somme et l’entrepreneur sera le bénéficiaire, soit celui qui encaisse la somme.

Toutefois, il est possible de refuser le paiement par chèque ou de demander un montant minimal ou maximal. L’entrepreneur dans l’hôtellerie devra préciser au préalable par voie d’affichage dans son enseigne ses conditions. Il peut s'agir par exemple de la mention suivante : « Les chèques ne sont pas acceptés ».

Le paiement par carte bancaire dans l’hôtellerie

L’entrepreneur dans l’hôtellerie devra être équipé d’un terminal de paiement électronique pour pouvoir accepter le paiement par carte bancaire dans son enseigne. Il s’agit du mode de paiement le plus populaire en France et proposer à la clientèle le paiement par carte bancaire fera l’objet d’une commission de la part du prestataire.

Le paiement par carte bancaire permettra d’utiliser le dispositif de pré-autorisation pour bloquer les fonds d’une carte bancaire afin de les débloquer lorsque les hôtes seront présents. La pré-autorisation sera particulièrement utile lorsque les clients ne se présentent pas, l’entrepreneur pourra prélever la somme relative à la pré-autorisation pour régler des frais.

Il est possible de demander un minimum de paiement par carte bancaire, il faudra afficher l’information dans la réception de l’hôtel.

Le chef d’entreprise pourra avoir recours à un terminal de paiement virtuel pour pouvoir accepter des transactions par téléphone ou par courriel. Le terminal de paiement virtuel sera très pratique lorsque les clients sont éloignés et qu’il s’agit notamment d’une clientèle internationale.

Le paiement par Titre Restaurant dans l’hôtellerie

Le titre restaurant permet à un salarié de régler les frais relatifs aux dépenses de restauration. Également appelé chèque restaurant ou ticket restaurant, ils sont fournis par l’employeur.

Pour pouvoir accepter ce moyen de paiement, il est nécessaire de disposer d’un agrément auprès de la CNTR (Commission Nationale des Titres-Restaurant). L’entrepreneur devra ouvrir un compte affilié. Le remboursement des titres restaurants est assuré par la centrale de règlement des Titres (CTR).

L’entrepreneur à la liberté d’accepter ou de refuser les chèques restaurant, mais devra l’afficher au préalable.

Utiliser GoCardless comme moyen de paiement en hôtellerie

À côté de tous les moyens de paiement explicités dans le secteur de l’hôtellerie, GoCardless apparaît comme étant une solution de paiement à prendre en considération. En effet, les paiements par carte bancaire sont un moyen très utilisé pour encaisser les paiements des réservations.

Cependant, un chef d’entreprise qui dispose d’un hôtel avec une clientèle internationale, doit faire face à des taux de change parfois exorbitants. En effet, les paiements par carte bancaire impliquent des taux de change élevés pour les transactions transfrontalières. Ainsi, on dénombre des frais plus élevés de 1 à 3 %. Ce qui peut s’avérer être coûteux sur un volume important de transactions avec des cartes bancaires.

GoCardless permet aux entreprises dans l’hôtellerie de collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients, avec des frais de transaction moins importants. La collecte des paiements est effectuée avec le prélèvement SEPA. Ainsi, cela permet à l’entrepreneur de bénéficier d’une réduction de 56 % sur les coûts associés aux processus d’encaissement des paiements des clients.