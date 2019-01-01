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Le prélèvement automatique et son impact sur les métriques clé du SaaS
Le prélèvement automatique et son impact sur les métriques clé du SaaS

Comment le prélèvement automatique peut-il avoir un impact positif sur les chiffres qui comptent le plus pour vous ? Continuez votre lecture pour en savoir plus sur la relation entre le prélèvement automatique et les quatre métriques principales du SaaS.

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Guide gratuit : Les clés de réussite des SaaS tout au long du cycle de vie client.
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Nous avons interrogé des entrepreneurs SaaS B2B parmi les plus successful au monde sur la manière dont ils gèrent leur croissance, améliorent leur expérience client et optimisent chaque point de contact. Découvrez ce qu'ils partagent avec nous.

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Croissance
Optimiser les performances de vos méthodes de paiement : un guide pour les gérants de salles de sport
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Conseils d’experts pour surpasser la concurrence et être au top en permanence.

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Salles de sport, centres de remise en forme : le prélèvement automatique est-il fait pour vous ?
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Le prélèvement automatique est devenu la méthode d’encaissement principale des salles de sport et entreprises de fitness pour collecter les abonnements.

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Signatures électroniques et prélèvements automatiques SEPA : nouveau guide GoCardless
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Tout savoir sur la réglementation autour des signatures électroniques.

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Guide sur les signatures électroniques pour les prélèvements SEPA
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Au moment de choisir la signature électronique adaptée à votre entreprise, il est important de prendre en considération les points suivants.

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Les obstacles de paiement dans l’industrie du SaaS
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Le traitement des paiements présente de nombreux obstacles pour les entreprises modernes en mode SaaS. Que ce soit la gestion des transactions échouées ou le traitement des paiements de manière efficace, les défis ne manquent pas.

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Experts-comptables : améliorez votre trésorerie en automatisant vos paiements
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Les premières victimes des retards de paiement sont les PME les plus fragiles.

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Son interface utilisateur n’est autre que... Facebook Messenger !

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A quoi ressemblent les modes de paiement de demain ?
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Economie de l'abonnement : quand l’usage assassine la propriété
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La “subscription economy” incarne une opportunité économique de $8 trillions.

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Banques et PME : quelles relations d’avenir ?
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Bonnes pratiques pour l’encaissement des paiements récurrents
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Au cours de ces dernières années, les services d’abonnement sont devenus extrêmement populaires en France et en Europe. En effet, un français sur deux affirme souhaiter consommer plus de produits par abonnement.

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Ressources humaines, banques en ligne, shopping… comment les API vont changer le monde du paiement ?
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GoCardless, solution privilégiée par les acteurs du non-profit
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Mobilité bancaire : la rupture viendra de l’innovation
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Paiement en ligne: les 5 prochains basculements pour votre entreprise
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L’innovation dans le paiement en ligne s’arrête à votre empreinte digitale?

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Annonce du lancement de GoCardless Plus
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Réduisez le taux de churn et de désabonnement avec GoCardless Plus.

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Que pense l'Europe du prélèvement automatique pour les paiements d’abonnements ?
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10 défis concernant le traitement des paiements pour les entreprises en mode Saas
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Entre la gestion des défauts de transaction et les fonctionnalités aux dispositifs transversaux, l’entreprise en mode Saas moderne doit faire face à de nombreux obstacles en ce qui concerne le traitement des paiements.

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Mais, c’est quoi exactement la DSP 2 ?

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Le prélèvement dans le secteur de la restauration
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GoCardless aide les entreprises dans le secteur de la restauration et des cafés comme Zenchef et Bookatable. Nos clients témoignent.

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Comment collecter des paiements de clients en Europe
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Un aperçu des différentes méthodes de paiement utilisées en Europe.

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Sur 100 visiteurs qui arrivent sur votre page de paiement, 68 quitteront votre site sans payer. L'impact sur vos revenus est clair, les solutions le sont moins. Voici 10 actions simples qui peuvent améliorer votre taux de conversion.

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