De nombreuses entreprises en France gèrent aujourd'hui leurs paiements par prélèvement automatique en ligne. C’est aussi le cas des signatures électroniques (e-signatures) qui sont devenues la méthode standard pour autoriser les mandats de prélèvement automatique en ligne.

On nous demande parfois pourquoi nous n'utilisons pas l'authentification par SMS pour la configuration des mandats en ligne, c’est parce que nous avons choisi d'utiliser une autre forme de signature électronique : la confirmation par clic avec une adresse IP horodatée.

Cette méthode de signature électronique est utilisée dans le monde entier par des fournisseurs de paiements renommés. Elle constitue une forme de signature électronique juridiquement contraignante (SEPA exige une signature électronique juridiquement contraignante).

Nombreux sont les commerçants confus par toutes ces différentes méthodes de signature électronique acceptées par SEPA. Il est aussi parfois difficile de déterminer laquelle est la mieux adaptée à votre entreprise. C’est pourquoi nous avons créé ce guide pratique des signatures électroniques pour le prélèvement automatique en France.

Il contient tout ce que vous devez savoir sur la réglementation autour des signatures électroniques (avec quelques informations supplémentaires de la part de notre responsable du service juridique), et explique les différentes méthodes de signatures électroniques disponibles dans le cadre du prélèvement automatique. Nous y évaluons aussi leurs performances en matière de sécurité, de prévention de la froide et d'expérience client.

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile !