Vous pouvez désormais encaisser des paiements de banque à banque instantanément avec GoCardless

En décembre 2020, Hiroki Takeuchi , fondateur et PDG de GoCardless, a annoncé une nouvelle levée de fonds en série F de 95 millions de dollars. Ce financement avait pour but d’accélérer notre investissement dans l’open banking.

Pourquoi ? Parce que nous pensons que GoCardless peut continuer à améliorer les paiements de banque à banque pour les entreprises dans le monde entier, en ajoutant une fonctionnalité open banking à notre plate-forme.

Aujourd’hui, nous lançons notre première fonctionnalité basée sur l’open banking au Royaume-Uni (bientôt disponible en France) : Instant Bank Pay. Avec Instant Bank Pay, vous pouvez encaisser des paiements de banque à banque ponctuels pour vos clients (nouveaux et existants) tout en bénéficiant des avantages des prélèvements bancaires pour les paiements récurrents.

Encaisser des paiements ponctuels en plus des paiements récurrents réguliers a toujours été compliqué

85 % des entreprises à revenus récurrents ont besoin d’encaisser des paiements ponctuels, en plus des paiements réguliers d’abonnement, de factures ou de mensualités*. Ceci peut inclure :

Encaisser un premier paiement au moment de la mise en place d’un mandat de paiement récurrent

Encaisser des paiements pour des services supplémentaires en dehors des paiements planifiés

Recharger un compte avec un paiement ponctuel

Encaisser un paiement qui a échoué

Même si le prélèvement bancaire est parfait pour encaisser des paiements récurrents, il n’est pas adapté aux paiements ponctuels. Cela pousse les entreprises à se tourner vers d’autres formes de paiement comme les cartes et les virements bancaires.

Le problème, mis à part le fait d'obliger vos clients à utiliser plusieurs modes de paiement qui affecte négativement l'expérience de paiement, c’est que ces modes de paiement ne sont pas adaptés aux paiements ponctuels.

Les cartes bancaires, généralement utilisées pour les paiements initiaux, ont des frais de transaction et des taux d’échec élevés.

Les virements bancaires, parfois utilisés pour encaisser des paiements ponctuels, sont compliqués et chronophages (un problème particulièrement important pour les entreprises à la merci du taux de churn des clients et des abonnés).

Ces méthodes de paiements inadaptées ont amené les entreprises à accepter des coûts élevés, une conversion plus faible causée par des flux de paiement mal optimisés et un risque de taux d'échec élevés associés aux cartes.

Instant Bank Pay offre désormais une alternative optimisée pour les paiements ponctuels.

En quoi la fonctionnalité Instant Bank Pay est-elle différente du reste ?

Instant Bank Pay ne comprend que trois simples étapes :

Vous envoyez une demande de paiement : Ajoutez Instant Bank Pay à votre écran de paiement ou envoyez un lien de demande de paiement à votre client. Votre client autorise le paiement : Nous connectons votre client à sa banque et il autorise le paiement. Le paiement est complété : Une fois le paiement effectué, votre client et vous recevez une confirmation instantanée.

Ce processus simple, totalement intégré dans la plate-forme de GoCardless, démontre plusieurs avantages majeurs à utiliser Instant Bank Pay :

Confirmation de paiement instantanée

Votre client et vous obtenez une confirmation de paiement en temps réel. Ainsi, vous avez tous deux la certitude que chaque paiement instantané a été autorisé et sera encaissé avec succès.

Expérience utilisateur fluide

Augmentez la conversion des payeurs en évitant d'avoir à saisir les détails de la carte ou en éloignant le client de votre parcours de paiement pour envoyer un virement bancaire.

Frais moins élevés que les autres méthodes courantes

Les frais d’Instant Bank Pay sont environ 25 % moins cher que ceux des transactions par carte en ligne.

Moins de temps perdu sur des tâche administratives

Vous minimisez les tâches administratives inutiles car vous n’avez plus besoin d’effectuer de rapprochement des paiements à la main et les paiements ponctuels et récurrents sont intégrés dans un seul et même système.

Transformer les paiements échoués en une expérience client positive

Dans le cadre de notre programme d’accès anticipé, le fournisseur d’accès haut débit, Cuckoo, voit déjà des résultats concrets avec Instant Bank Pay. Cuckoo utilise la fonctionnalité pour encaisser des paiements ponctuels des clients pour lesquels un paiement a échoué.

Au cours de ce pilote, les deux tiers des clients ayant subi un échec de paiement ont pu bénéficier de l’utilisation d’Instant Bank Pay. De ce nombre, 86 % ont pu effectuer un paiement dans les 48 heures, ce qui a minimisé les perturbations de leur service.

De plus, avant Instant Bank Pay, relancer et encaisser un paiement échoué pouvait leur prendre jusqu’à 21 jours. Grâce à cette fonctionnalité, Cuckoo a réussi à réduire ce délai à seulement sept jours.

À propos du pilote, Alexander Fitzgerald, fondateur et PDG de Cuckoo, déclare :

« Nous faisons partie des leaders de haut débit leader du pays et avons décidé de nous attaquer à une industrie qui va mal avec des prix simples, des contrats équitables et un service exceptionnel. GoCardless est une entreprise véritablement novatrice dans l’espace de paiement, ce qui signifie que nos clients ont une expérience de paiement transparente de leur inscription au paiement de leur facture mensuelle. »

« Instant Bank Pay de GoCardless nous a non seulement permis de réduire le temps passé à relancer les paiements ponctuels qui ont échoué mais également d’améliorer l’expérience de contact avec un fournisseur parce que nous savons tous que personne n’a envie de devoir le faire. »

Révolutionner les paiements de banque à banque à l’aide de l’open banking

Chez GoCardless, cela fait plus de 10 ans que nous nous spécialisons dans les paiements de banque à banque. Instant Bank Pay est tout simplement la première de nombreuses fonctionnalités d’open banking sur lesquelles nous travaillons pour améliorer encore les paiements de banque à banque, que vous ayez une relation continue ou ponctuelle avec vos clients.

Lutter contre la fraude au paiement sans sacrifier la conversion est le prochain combat universel en matière de paiement que nous sommes en train de résoudre. À suivre.

En savoir plus sur comment Instant Bank Pay peut aider votre entreprise à encaisser des paiements ponctuels.

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*L’étude citée dans cette annonce a été réalisée par GoCardless et englobe 2 400 entreprises en Allemagne, Australie, Espagne, France et au Royaume-Uni. Cette étude a été effectuée en ligne du 8 au 22 février 2021.