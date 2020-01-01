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[Webinar : Replay] Comment faire face à la crise avec Frédéric Visnovsky
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[Webinar : Replay] Comment faire face à la crise avec Frédéric Visnovsky
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Il n'est jamais trop tard !

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[Webinar : Replay] État des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise
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[Webinar : Replay] État des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise
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[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie
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Les préférences de paiement en France : aperçu 2019 - 2020
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Lecture : 2 minutes
Global Payments
La Suisse est-elle dans la zone SEPA ?
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Est-ce que la Suisse fait partie des pays membres de la zone SEPA ?

Lecture : 1 minutes
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Comment arrêter un prélèvement automatique ?
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Lecture : 2 minutes
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Quelles stratégies de croissance pour les modèles de souscriptions en 2020 ?
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Echange sur les modèles de souscription & les meilleures stratégies pour 2020.

Lecture : 4 minutes
Entreprise
7 astuces pour la transformation digitale des médias
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7 astuces pour résoudre les multiples challenges dans la transformation digitale

Lecture : 5 minutes
Croissance
Le paiement des cotisations en micro-entreprise
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Lecture : 3 minutes
Paiements
Paiement ponctuel en entreprise : comment l’optimiser ?
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Lecture : 4 minutes
Paiements
[Étude] Préférences de paiement dans le monde pour les achats B2B récurrents
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Nous avons enquêté auprès de 4 990 entreprises réparties sur 9 marchés pour déterminer quels sont les moyens de paiement préférés par les entreprises dans différents cas d’utilisation.

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Paiements
Jours de fermeture SEPA 2020
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Les jours de fermeture SEPA en 2020

Lecture : 1 minutes
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Passer au revenu récurrent : le cas de MeilleursAgents
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MeilleursAgents a sauté le pas de l'abonnement et des revenus récurrents.

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Fidélisation
Sécurité ou simplicité de l'expérience de paiement : Que recherchent les acheteurs en ligne ?
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Les clients accepteront-ils des mesures de sécurité renforcées si elles compliquent leur transaction ? Découvrez la réponse grâce à notre étude sur 4 000 clients en France, au Royaume Uni, en Allemagne et en Espagne.

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Paiements
Les préférences de paiement pour les achats récurrents : Étude consommateur 2019
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12 785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement en 2019.

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Paiements
Moyens de paiement B2B : Quelle solution pour être payé à temps ?
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Les paiements B2B sont enlisés dans le passé. Gérés selon des processus fastidieux, ils présentent de nombreux problèmes, comme des taux d’échecs de paiement élevés et un suivi administratif chronophage. A quel avenir sont-ils promis ?

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Paiements
Paiement « Push » & « Pull » : Quelle difference ?
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Tous les modes de paiement entrent soit dans la catégorie des paiements « push », soit dans celle des paiements « pull ». Quels sont les avantages de chacun pour les entreprises qui reçoivent des paiements de leurs clients ?

Lecture : 1 minutes
Trésorerie
Les virements ou les prélèvement bancaires pour votre activité B2B ?
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En France, une part importante des transactions B2B sont effectuées par virement bancaire, mais serait-ce le bon moment pour les entreprises connaissant une forte croissance de délaisser ce mode de paiement ?

Lecture : 5 minutes
Paiements
Authentification forte du client : Ce que la nouvelle directive DSP2 européenne signifie pour les entreprises à abonnement.
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La SCA pourrait également avoir une incidence sur les coûts et la conversion.

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Paiements
Prélèvement automatique : Le guide complet pour les experts-comptables
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Tout savoir sur le prélèvement automatique qui permet de mettre en place des règlements récurrents auprès de vos clients.

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Comptabilité
10 bonnes raisons de délaisser le virement permanent pour passer au prélèvement automatique
10 bonnes raisons de délaisser le virement permanent pour passer au prélèvement automatique

Comment reprendre le contrôle sur l’encaissement de vos fonds.

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Paiements
Le petit livre du Churn : Conseils de CEO et d’investisseurs SaaS
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Nous avons recueilli les conseils d’investisseurs parmi les plus prospères et les plus avisés au monde, ainsi que ceux de chefs d’entreprise SaaS.

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Fidélisation
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