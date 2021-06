Passer au revenu récurrent : le cas de MeilleursAgents

Crée en 2008 dans le but de rendre le marché de l'immobilier en France plus transparent, MeilleursAgents cible 2 populations de clients. Les particuliers, à qui la plateforme propose un service gratuit d'estimation du prix d'un bien, et les agences immobilières qui profitent, sur abonnement, d'un outil de prospection et d'une vitrine pour renforcer leur visibilité en ligne. Découvrez pourquoi MeilleursAgents, le numéro 1 français de l'estimation immobilière, a sauté le pas de l'abonnement et des revenus récurrents.

Un business model compatible avec l'offre de services MeilleursAgents

À ses clients professionnels, MeilleursAgents propose en effet 3 niveaux de « Pack Visibilité » - Start, Silver et Gold - incluant des options toujours plus qualitatives à mesure que le client monte en gamme. Le prix de l'abonnement mensuel est fixe, « mais il peut varier en fonction des agences et des options souscrites », précise Quentin de Lambert.

Aujourd'hui, l'abonnement comme source de revenus réguliers s'ajoute au business model historique de MeilleursAgents fondé sur la transaction, puisque la plateforme facture aussi un pourcentage de la commission de vente perçue par les agences.

Si nous avons fait ce choix, c'est avant tout parce que le système d'abonnement est compatible avec notre offre de package évolutive destinée à fidéliser nos clients sur le long terme.

Abonnement et prélèvement automatique, un duo gagnant

En croissance de plus de 80 % depuis leur lancement, les abonnements mensuels rencontrent un véritable succès auprès des clients de MeilleursAgents. Le moyen de paiement favori de ces derniers ? Le prélèvement automatique : « Il représente 85 % de nos encaissements, loin devant les virements, les chèques et la carte bancaire », affirme Quentin de Lambert.

Entre autres atouts, la récurrence des revenus optimisée par un mode de paiement pull comme le prélèvement permet à MeilleursAgents de fluidifier ses encaissements et d'anticiper la gestion de sa trésorerie.

En début de mois, on sait combien de cash on va collecter. On peut alors établir notre chiffre d'affaires prévisionnel sur les mois à venir.

Un modèle économique incontournable ?

Il faut dire qu'un peu partout en Europe, l'abonnement a le vent en poupe. En 2019, 85 % des consommateurs européens ont souscrit à au moins un abonnement. Les Français viennent en tête du classement (95 %), suivis des Anglais (85 %) et des Allemands (68 %). En moyenne, un Français est abonné à plus de 5 services, pour un tarif mensuel de 145 euros.

Adopté par des géants du numérique comme Netflix et Amazon, ce modèle économique séduit les consommateurs qui, de plus en plus, privilégient l'usage à la possession. Après le divertissement, l'énergie, le sport, la santé et les services à la personne. la fièvre de l'abonnement semble aujourd'hui gagner l'industrie, où de grands groupes comme Saint-Gobain l'utilisent pour se réinventer et se positionner sur des marchés toujours plus concurrentiels.

Très récemment, le leader mondial du bâtiment a lancé Temperly, une solution d'individualisation des frais de chauffage pour les installateurs indépendants et leurs clients gestionnaires d'immeubles collectifs. Sa spécialité ? Elle repose sur un système d'abonnement qui permet aux syndics de louer le compteur de consommation pour une durée de 10 ans. Du jamais vu chez Saint-Gobain : « Nos enseignes vendent des produits ‘tous faits’ depuis toujours alors qu’avec Temperly, nous proposons une solution qui tire sa valeur de la location sur 10 ans qui lui est associée », affirme Jean-François Pinard, directeur des nouvelles offres produits et services chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

Avec un potentiel de chiffre d'affaires de 220 milliards de dollars d'ici 2022, le marché de l'abonnement semble encore avoir de beaux jours devant lui.