La Suisse est-elle dans la zone SEPA ?

L’espace unique de paiement en euros (SEPA : Single Euro Payments Area), est née à l’initiative de l’Union européenne afin de simplifier les paiements en euros, que ce soit par virement ou prélèvement.

Mais cet espace ne comprend pas uniquement les 27 pays membres de l’U.E. qui sont, pour rappel (par ordre alphabétique) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les Canaries, Ceuta et Melilla), Estonie, Finlande (y compris les Îles Aland), France (métropolitaine et d’outre-mer), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris Madère et les Açores), République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Aujourd’hui, le Royaume-Uni, qui vient de quitter l’Union européenne, fait encore partie de la zone SEPA, comme les trois membres de l'Espace Économique Européen qui ne sont pas dans l'UE : le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Il faut ajouter, à ces 31 pays, la Suisse, ainsi que les principautés d’Andorre et de Monaco, la république de Saint-Marin et la cité du Vatican (dernier pays accepté, avec Andorre).

L’espace SEPA compte donc actuellement 36 pays, et la Suisse en fait bel et bien partie.

La Suisse dans la zone SEPA : quelles sont les conséquences ?

La Suisse faisant partie de la zone SEPA, il est donc possible d’effectuer des paiements en euros de la France vers la Suisse, ou vice-versa, comme s’il s’agissait d’un paiement domestique, et ce de manière tout aussi rapide et sécurisée.

Pour être plus précis, les paiements SEPA regroupent le système de virement SEPA (SEPA Credit Transfer) et les systèmes de prélèvement SEPA Core (SEPA Direct Debit Core) et SEPA B2B (SEPA Direct Debit Business to Business). Ils s’effectuent de banque à banque, grâce aux identifiants BIC et IBAN, qui figurent sur tous les relevés d’identité bancaire. Ils sont toujours initiés par le créancier, une entreprise, qui fournit à ses clients, les débiteurs, un mandat qu’ils doivent remplir, signer et transmettre à leur établissement bancaire.