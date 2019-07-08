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GoCardless

GoCardless, solution privilégiée par les acteurs du non-profit

Côme Trémeau
Rédigé par

Dernière modificationjuin 2024

Pour les ONG ou associations qui passent leur temps à courir après leurs donateurs et qui sont à la recherche de solutions clefs en main pour réaliser leurs campagnes de levées de fonds, GoCardless s’est associé à iRaiser, start-up qui fournit des services en ligne pour le secteur associatif et les ONG. L’idée : apporter des témoignages d’experts en matière de récolte de dons réguliers et d’optimisation de la relation marketing avec sa communauté de soutien.

Optimisation des prélèvements réguliers

Dans un événement organisé chez The Family et rassemblant plus d’une vingtaine d’experts français, GoCardless et iRaiser ont offert leurs conseils en matière de fidélisation de donateurs réguliers : les deux sociétés ont présenté leurs offres et leurs technologies complémentaires destinées à déployer des outils de prélèvements réguliers en un rien de temps. Pour les organisations à but non lucratif, c’est l’assurance d’optimiser au mieux la gestion de leurs campagnes et de garder une trace continue de leurs donateurs. Gain de temps, réduction des défauts de paiements... l’économie numérique offre de nouvelles opportunités au monde associatif. C’est notamment le choix réalisé par Wikimédia France, la maison mère qui est notamment derrière le chapitre français de Wikimédia :

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