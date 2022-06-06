Les passerelles de paiement pour WooCommerce

Après avoir décidé de se lancer dans l’e-commerce et choisi son CMS pour créer sa boutique en ligne, le choix de la passerelle de paiement WooCommerce sera crucial, si vous avez opté pour un CMS comme Wordpress et son plugin très populaire du nom de WooCommerce.

En effet, après avoir trouver des visiteurs et des clients sur sa boutique en ligne WoCommerce du CMS Wordpress, la question qui se posera sera d’accepter les paiements. Accepter les paiements avec une passerelle de paiement WooCommerce permettra de diminuer les incidents de paiement de la part des clients et d’éviter au maximum les abandons de panier et une diminution de manière brutale des ventes et du chiffre d’affaires.

En quoi consiste une passerelle de paiement ?

La passerelle de paiement WooCommerce est une extension du système de gestion de contenu WordPress. La passerelle de paiement permet en outre au client d’effectuer un paiement après l’achat d’un produit ou d’un service sur un site internet. Une passerelle de paiement permet à un entrepreneur d’accepter les paiements par carte de crédit et de débit.

Cependant, il existe des milliers de passerelles de paiements pour une extension comme WooCommerce. Cette extension prend en charge de nombreuses passerelles de paiements qu’il sera possible d’intégrer avec une API.

On dénombre deux types de passerelles de paiement :

Les passerelles de redirection : il s’agit d’une passerelle où le visiteur quitte le site internet et sera redirigé hors de la boutique en ligne pour effectuer le paiement.

Les passerelles directes : le paiement sera directement effectué sur le site internet et le client n’aura pas besoin de quitter le site internet

L’entrepreneur devra prendre en considération plusieurs paramètres pour déterminer la meilleure passerelle de paiement pour WooCommerce :

Les frais : il faudra étudier de manière approfondie les frais qui seront appliqués par le prestataire de service de paiement. Chaque prestataire propose une politique tarifaire différente que ce soit au niveau des frais d’inscription, des frais d’abonnement et de transaction.

La sécurité : l’entrepreneur devra arbitrer entre la passerelle directe et la passerelle de redirection. Dans le cas d’une passerelle directe, le site devra disposer d’un certificat SSL qui permet de garantir la sécurité des données bancaires du client. Dans le cas où l’entrepreneur souhaiterait déléguer la sécurité de son site, il pourra opter pour la passerelle de redirection. Cependant, pour ce type de passerelle, certains clients peuvent être réticents à devoir quitter le site internet pour saisir leurs informations bancaires.

L’emplacement géographique de la boutique en ligne : le marché sur lequel l’entrepreneur sera présent est déterminant, ce qui signifie que l’emplacement géographique et la devise du e-commerce sont à prendre en considération. Ainsi, si la plupart des clients sont basés au Royaume-Uni par exemple, il faudra choisir une passerelle de paiement qui prend en charge la livre sterling. En effet, certaines passerelles de paiement ne sont pas disponibles dans certains pays.

Les meilleures passerelles de paiement pour WooCommerce

Bien qu’il existe de nombreuses passerelles de paiement pour WooCommerce, nous avons retenu quatre prestataires :

PayPal Pro : il s’agit du prestataire le plus connu dans l’univers des passerelles de paiement pour WooCommerce. Il s‘agit d’une passerelle directe et Paypal Pro facture des frais de transaction et propose des services comme le paiement en plusieurs fois. L’entrepreneur dispose d’un dispositif de protection contre la fraude et les réclamations.

Braintree : Braintree propose une extension pour le plugin WooCommerce qui est entièrement gratuite. Il s’agit d’un produit de Paypal, mais la solution propose sa propre interface et ses fonctionnalités. Il est ainsi possible de payer avec Paypal et via une carte bancaire.

Authorize.net CIM : cette passerelle de paiement accepte de nombreuses cartes de crédit et de débit. Cette passerelle de paiement dispose également de sa propre extension sur le plugin WooCommerce et facture des frais pour un seul site.

GoCardless : il est possible d’intégrer GoCardless au sein de WooCommerce. Les paiements pourront être effectués via les prélèvements SEPA. Il suffira simplement de connecter WooCommerce avec le tableau de bord de GoCardless.

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