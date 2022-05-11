Comment annuler un virement bancaire ?

Vouloir annuler un virement bancaire peut faire partie du quotidien des entrepreneurs. En effet, chacun peut effectuer une erreur ou un oubli lors de la saison des informations, comme le nom du fournisseur, un IBAN erroné ou au niveau du montant qui devait être envoyé.

Cependant, pas de panique ! L’entrepreneur peut effectivement annuler un virement bancaire dans certains cas de figure. Pour pouvoir annuler un virement dans les meilleures conditions, il existe plusieurs conditions à respecter comme les délais, les différents recours possibles et la réglementation en vigueur. Il peut se produire plusieurs cas de figure où l’annulation du virement bancaire sera possible.

Est-il possible d’annuler tous les virements bancaires ?

Cas du virement permanent : le virement permanent permet de régler des échéances régulières comme un abonnement téléphonique ou le paiement du loyer du local commercial. Il est possible d’annuler le virement permanent à tout instant, il faudra intervenir avant la prochaine échéance de paiement.

Cas du virement ponctuel : le virement occasionnel peut être annulé sous certaines conditions. Il faudra consulter la convention de compte pour prendre connaissance des modalités d’annulation d’un virement occasionnel. Cela peut entraîner des frais d’intervention.

Cas du virement instantané : il s’agit d’un virement SEPA effectué en l’espace de quelques secondes. Certains établissements bancaires et fintech proposent ce type de virement, mais il est quasiment impossible de l’annuler lorsqu’il a été effectué.

Pour les virements ponctuels et instantanés, l’entrepreneur pourra entamer les différentes démarches explicitées ci-dessous.

Il est en outre possible de contacter le support client de l’établissement bancaire pour annuler le virement, si celui-ci a été exécuté malgré les erreurs de l’entrepreneur lors de sa saisie. L’entrepreneur devra contacter le plus rapidement possible sa banque ou tenter d’annuler l’ordre de virement qui aura été passé en ligne au sein de l’espace client du compte bancaire professionnel.

Annuler un virement bancaire en identifiant les erreurs auprès de l’établissement bancaire

Lorsqu’une erreur est constatée au niveau de la saisie des différentes informations bancaires du fournisseur, comme le BIC ou l’IBAN, l’entrepreneur pourra voir l’opération ne peut aboutir. En effet, lorsque les informations bancaires du bénéficiaire ont été mal saisies lors de l’exécution du virement, celui-ci n’aboutira pas, car les établissements bancaires ont des processus de contrôle en interne.

Ainsi, si par exemple l’entrepreneur a saisi le mauvais nom ou envoyé les sommes sur un compte clôturé, un employé de l’établissement devrait contacter l’entrepreneur pour pouvoir confirmer le bien-fondé de l’opération.

Si le versement a été effectué par erreur et que l’établissement bancaire n’a pas les moyens d’annuler l’opération, il sera vivement conseillé de se rapprocher du créancier. Ainsi, le créancier de l’entrepreneur pourra être prévenu de l’erreur et émettre un remboursement. L’établissement bancaire peut en outre permettre à l’entrepreneur de récupérer les fonds transmis par erreur, notamment si le chef d’entreprise ne connaît pas personnellement la personne qui a reçu les fonds.

Engager une procédure judiciaire pour annuler le virement

Dans le cas où le bénéficiaire ou que la banque refuse d’annuler le virement bancaire, l’entrepreneur devra considérer la voie judiciaire. Il s’agira du tribunal d’instance le plus proche pour engager une procédure demandant au bénéficiaire de restituer les fonds. Cette procédure est entièrement gratuite et il ne sera pas nécessaire d’avoir recours à un avocat. Contrairement aux actions que peuvent mener l’établissement bancaire pour les cas précédents qui peuvent engendrer des frais.

Quels sont les moyens disponibles pour annuler un virement bancaire ?

Il est possible lorsque cela est possible d’utiliser différents moyens pour annuler un virement bancaire :

Internet : il s’agira de se connecter sur l’espace client du compte professionnel. Généralement, les établissements bancaires proposent une section pour les virements.

Téléphone : il est possible de contacter un conseiller par téléphone pour obtenir une assistance. Il faudra répondre à des questions de sécurité pour confirmer son identité. La banque peut facturer des frais d’intervention.

Guichet : pour les entrepreneurs qui privilégient le contact humain, il est possible de se rendre en agence. Le conseiller financier peut effectuer l’annulation du virement, il faudra confirmer son identité.