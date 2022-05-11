L’achat de matériels professionnels ne s’effectue plus seulement de personne à personne, mais peut également s’effectuer en ligne et implique des frais bancaires pour un achat sur un site internet basé à l’étranger. Avec la généralisation du e-commerce, le traditionnel catalogue semble disparaître avec maintenant la possibilité pour un restaurateur d’acheter une friteuse en ligne ou un commerçant d’obtenir des étagères sur un site internet.

Bien entendu, se rendre sur un site internet pour l’achat de matériels professionnels nécessite de prendre connaissance des frais bancaires sur l’achat sur un site internet basé à l’étranger. La prise en considération de ces différents frais permet ainsi d’éviter des dépenses incontrôlées et une mauvaise gestion de la trésorerie de l’entreprise. Cependant, acheter sur internet permet de faire de bonnes affaires et d’obtenir des réductions très intéressantes sur les achats professionnels, à condition d’utiliser de manière optimale la carte bancaire professionnelle.

En quoi consistent les frais bancaires pour l’achat en ligne sur un site étranger ?

L’entrepreneur doit prendre connaissance des frais bancaires lors d’un achat en ligne de matériels professionnels sur un site étranger. Ainsi, les transactions internationales impliquent différents types de frais :

Frais de change : acheter sur le site d’un fournisseur étranger implique des frais de change qui se situent généralement à hauteur de 1 % de la transaction. Le frais de change est généralement prélevé lors de la conversion de devise. Ainsi, cela ne s’appliquera pas lorsqu’il s’agit d’une transaction de la zone Sepa libellé en euro.

Tarif fixe : les établissements bancaires peuvent également appliquer un tarif fixe sur chaque opération. Il peut s’appliquer sur certains moyens de paiement.

Lorsque l’entrepreneur achète du matériel professionnel hors de l’Union européenne, il faudra également prendre en compte des frais de douane. Il s’agit de frais additionnels qui s’ajoutent aux frais bancaires avec l’application de la TVA française.

Il faudra se rapprocher de son établissement bancaire pour prendre connaissance de la politique tarifaire concernant les frais bancaires. En effet, chaque banque applique sa propre tarification que le chef d’entreprise pourra consulter dans les conditions générales de la banque.

L’établissement agit en qualité d’intermédiaire afin de protéger les intérêts de l’entrepreneur. Il existe également des moyens de paiement comme Paypal qui permettent d’apporter des garanties dans le cadre de l’achat de matériels professionnels. Les portefeuilles électroniques appliquent des frais notamment sur la conversion de devises.

Les différents moyens disponibles et les frais bancaires associés

Pour pouvoir déterminer les frais bancaires sur les achats en ligne sur un site étranger, l’entrepreneur pourra choisir entre plusieurs moyens de paiement :

Portefeuille électronique : un fournisseur de paiement comme Paypal par exemple permet les transactions commerciales pour l’achat de biens et de services dans un cadre professionnel. Ainsi, Paypal applique des conversions de devise qu’il faudra consulter dans ses conditions d’utilisation.

Carte bancaire : les paiements par carte dans une devise étrangère impliquent des taux de change qui sont appliqués par un centre compensation de Visa et Mastercard. Le taux de change sera ainsi précisé sur le relevé bancaire du compte professionnel de l’entrepreneur. Il est à noter que certaines banques demandent un montant minimal de facturation et peuvent plafonner les frais de change afin de limiter les coûts. Toutefois, il est nécessaire de consulter la politique tarifaire de l’établissement bancaire qui peut changer selon la zone géographique.

Virement international : lorsque la transaction implique un virement international en dehors de la zone Sepa. Il y a plusieurs frais bancaires à prendre en compte pour l’achat en ligne sur un site étranger. L’entrepreneur devra prendre en compte trois paramètres : le prix du virement en ligne hors zone Sepa ou en devise, le montant minimum facturé et la commission de change.

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