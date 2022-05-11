Les frais de paiement hors zone euro dépendent du pays de destination lorsqu’on souhaite rencontrer un client pour un rendez-vous d’affaire ou acheter des marchandises dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, utiliser la carte bancaire professionnelle de son entreprise dans un pays hors zone euro implique des frais bancaires et des commissions qui seront appliqués différemment d’un établissement bancaire à l’autre par rapport au pays de destination.

Ces frais de paiement hors zone euro peuvent notamment être facturés de différentes manières. Il peut s’agir par exemple d’un pourcentage sur le montant total ou d’un tarif forfaitaire, tout dépend de la politique tarifaire de l’établissement située hors zone euro.

Il est tout d’abord essentiel de distinguer la zone de paiement SEPA. En effet, les frais bancaires seront exactement les mêmes pour les pays situés dans cette zone SEPA. La zone comprend 34 pays avec des pays de la zone euro dans l'Union européenne. Mais également des pays hors zone Euro dans l'Union européenne (Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Danemark, Hongrie, Roumanie, Pologne, Suède et Royaume-Uni). Ces pays hors zone euro, mais qui sont situés dans la zone SEPA bénéficient d’un accord de libre-échange avec les pays de l’UE.

Les établissements bancaires et les différents prestataires de service de paiement doivent préciser les frais de conversion lorsqu’une opération est réalisée par carte bancaire ou par virement dans un pays de l’Union européenne hors zone euro. Le bénéficiaire devra par ailleurs être dans un Etat membre. Le calcul est le suivant :

- Il s’agira de frais de conversion exprimés dans le cadre du règlement européen 2019/518 du 19 mars 2019) : le taux BCE plus marge de X %..

Quels sont les frais de paiement hors zone euro en dehors de la zone SEPA ?

Lorsqu’un entrepreneur effectue un paiement hors zone SEPA et hors zone euro, il faudra compter un taux de change. Ce taux s'applique pour déterminer le montant total en euros qui sera prélevé sur le compte bancaire professionnel.

Les établissements bancaires peuvent facturer une commission pour un paiement avec une carte bancaire professionnelle hors zone SEPA. On parle ainsi de plusieurs manières de facturer comme un pourcentage du montant total du paiement ou du retrait. Il peut s’agir de frais fixes ou d’un mélange des deux.

Pour un retrait dans un distributeur automatique de billets, l’établissement bancaire peut facturer des frais supplémentaires. Ces frais peuvent changer d’un établissement bancaire à l’autre et seront ajoutés sur les autres frais facturés par la banque.

Recourir à une fintech comme GoCardless pour une transparence sur les frais de paiement

Il peut être fastidieux et compliqué de devoir recouvrir les paiements à l’encontre de clients situés hors zone euro. Une entreprise comme GoCardless propose une manière innovante de collecter les paiements hors zone euro.

GoCardless est une fintech qui permet aux entreprises de recevoir des paiements à l’international dans plus de 30 pays aux taux de change réel. GoCardless offre une solution de paiement locale dans les pays qui sont couverts par ses services. Cela permet au client de payer dans sa devise et à l’entreprise prestataire de recevoir ce même paiement dans sa propre devise sans avoir à ouvrir de compte bancaire local.

GoCardless propose une tarification attractive pour compléter les paiements internationaux avec un taux de 2 % + 20 centimes sur chaque transaction pour un frais de paiement hors zone euro au Royaume-Uni par exemple qui sera facturé en euro. GoCardless qui est notamment compatible avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage, utilise par ailleurs Wise pour obtenir le taux de change réel le plus attractif, ce qui permet d’obtenir une conversion de devise optimale.

Collectez facilement vos paiements internationaux au meilleur taux de change avec GoCardless. Oubliez la paperasse compliquée, économisez votre temps et votre argent. Pas besoin d'un compte en banque dans une autre devise. En savoir plus S'inscrire