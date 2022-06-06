Lorsqu’on gère un e-commerce, il est nécessaire de mettre en place un module de paiement en ligne sur son site internet et savoir l’intégrer sera crucial pour un bon fonctionnement du processus de paiement. La mise en place d’un module de paiement en ligne peut sembler difficile, cependant, il est désormais possible pour un entrepreneur de l’effectuer dans certains cas.

Certains pré-requis sont à respecter pour pouvoir intégrer un module de paiement en ligne sur son site internet. Cela passe notamment par la souscription d’un contrat VAD (Vente à distance). Après avoir souscrit à un contrat VAD, il faudra procéder à l’intégration du module de paiement en ligne. Cela permettra de commencer à encaisser les paiements des clients par cartes bancaires par exemple.

Intégrer un module de paiement en ligne avec la souscription d’un contrat VAD

Il est nécessaire dans un premier temps de mettre en place un contrat de Vente à Distance (VAD), pour pouvoir intégrer un module de paiement en ligne sur son site internet. Le contrat VAD est une relation contractuelle entre le propriétaire de la boutique en ligne et l’établissement de paiement. L’entrepreneur pourra souscrire à un contrat VAD de deux manières :

Contrat VAD avec une banque : il est possible de souscrire un contrat VAD avec une banque traditionnelle. L’entrepreneur devra en outre choisir un établissement financier avec une accréditation de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution), qui est un organe de régulation de la Banque de France. Pour pouvoir accéder à des fonctionnalités avancées pour les paiements comme par exemple le paiement en plusieurs fois, il devra souscrire un autre contrat chez un prestataire technique (PSP).

Contrat VAD avec un établissement de paiement : l’entrepreneur pourra intégrer un module de paiement en ligne avec un prestataire de paiement. Généralement, ce type de prestataire propose le déploiement du module de paiement en ligne avec l’ensemble des fonctionnalités.

Le déploiement du module de paiement en ligne passe par l’intégration d’un module CMS. Le CMS permet de créer et gérer un e-commerce pour que l’entrepreneur puisse vendre ses produits ou services. On dénombre des CMS très populaires sur le marché comme Wordpress ou Shopify.

Ainsi, le CMS permet de gérer l’ensemble des aspects relatifs à une boutique physique. Il sera en outre possible d’ajouter un plugin comme WooCommerce au sein de Wordpress pour pouvoir commencer à créer une boutique en ligne. D’autres CMS intègrent déjà les fonctionnalités d’un e-commerce à la racine.

Le choix du prestataire de paiement : outre le contrat VAD, l’entrepreneur aura la possibilité d’intégrer une solution de paiement comme Paypal. En effet, sur un CMS comme Wordpress et son plugin WooCommerce, il faudra un compte business et il faudra l’intégrer avec l’onglet des extensions.

Dans le cas où l’entrepreneur souhaiterait mettre en place des fonctionnalités plus avancées, il pourra recourir à un prestataire externe. Il faudra utiliser une interface de programmation que l’on nomme API, qui sera intégrée dans le code de la boutique en ligne.

Mettre en place un module de paiement en ligne avec GoCardless

Les entrepreneurs sont à la recherche de moyen pour collecter de manière sécurisée les coordonnées bancaires des clients. La mise en place d’un portail de paiement sera un moyen efficace de sécuriser les transactions sur une boutique en ligne.

GoCardless permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients très facilement. Cela consiste à collecter les paiements de manière sécurisée avec le prélèvement SEPA, aussi bien pour les paiements récurrents et ponctuels.

GoCardless propose une API qui permet d’intégrer le prélèvement automatique très facilement. Cet API est un module de paiement en ligne que l’entrepreneur peut intégrer en trois étapes :

Utiliser une page de paiement de GoCardless ou élaborer sa page de paiement en marque blanche.

Il suffira de créer et de contrôler les paiements avec des requêtes API simples.

GoCardless envoie par la suite des notifications automatiques d’événements.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents