Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Fidélisation

Fidélisation

Comment optimiser votre stratégie de paiement et empêcher le churn involontaire
Comment optimiser votre stratégie de paiement et empêcher le churn involontaire

Voici nos conseils pour éviter que votre entreprise ne soit victime du churn involontaire.

Lecture : 4 minutes
Fidélisation
4 façons dont GoCardless peut vous aider à améliorer votre rétention de clients
4 façons dont GoCardless peut vous aider à améliorer votre rétention de clients

Découvrez comment GoCardless peut vous aider à conserver plus de clients

Lecture : 3 minutes
Entreprise
Les 8 dimensions de paiement : Churn
Les 8 dimensions de paiement : Churn

Découvrez comment lutter contre le churn involontaire pour améliorer la CLTV

Lecture : 3 minutes
Entreprise
[Webinar] Repensez votre stratégie de paiement pour sauver votre santé financière
[Webinar] Repensez votre stratégie de paiement pour sauver votre santé financière

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Fidélisation
[Webinar] Stratégies de rétention des abonnés
[Webinar] Stratégies de rétention des abonnés

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Fidélisation
7 indicateurs pour les abonnements que vous devriez suivre en 2020
7 indicateurs pour les abonnements que vous devriez suivre en 2020

LTV. Churn. MRR. Quoi d'autre ?

Lecture : 4 minutes
Croissance
Définition du taux d'attrition
Définition du taux d'attrition

Qu’est-ce que le taux d’attrition ?

Lecture : 2 minutes
Fidélisation
Définition de cycle de vie client
Définition de cycle de vie client

Qu'est-ce que le service client et quel est son rôle ?

Lecture : 3 minutes
Fidélisation
[Webinar] Les processus financiers : leviers d'amélioration de l'engagement client
[Webinar] Les processus financiers : leviers d'amélioration de l'engagement client

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Fidélisation
[Webinar] Accélérez vos conversions en optimisant votre parcours client à l'aide des nouvelles approches
[Webinar] Accélérez vos conversions en optimisant votre parcours client à l'aide des nouvelles approches

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Fidélisation
Qu'est-ce qu'une licence perpétuelle ?
Qu'est-ce qu'une licence perpétuelle ?

Aujourd’hui, alors que l’outil informatique est devenu indispensable à nos...

Lecture : 2 minutes
Fidélisation
[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie
[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
GoCardless
Comment calculer les pénalités de retard de paiement
Comment calculer les pénalités de retard de paiement
Lecture : 2 minutes
Fidélisation
Passer au revenu récurrent : le cas de MeilleursAgents
Passer au revenu récurrent : le cas de MeilleursAgents

MeilleursAgents a sauté le pas de l'abonnement et des revenus récurrents.

Lecture : 2 minutes
Fidélisation
Churn : guide rapide pour les business par abonnement
Churn : guide rapide pour les business par abonnement

Définitions du churn, benchmarks de churn de ChartMogul, Profitwell et Recurly et mesures pour vous aider à gérer le churn volontaire et involontaire.

Lecture : 5 minutes
Fidélisation
Le petit livre du Churn : Conseils de CEO et d’investisseurs SaaS
Le petit livre du Churn : Conseils de CEO et d’investisseurs SaaS

Nous avons recueilli les conseils d’investisseurs parmi les plus prospères et les plus avisés au monde, ainsi que ceux de chefs d’entreprise SaaS.

PDF
Fidélisation
Churn : guide rapide pour les entreprises à abonnement
Churn : guide rapide pour les entreprises à abonnement

Comprenez les différents types de churn et comment conserver vos clients

Lecture : 5 minutes
Fidélisation
Les meilleures méthodes d’analyse du churn
Les meilleures méthodes d’analyse du churn

Toute entreprise aimerait savoir pourquoi elle perd des clients, et voudrait savoir quand leurs clients sont sur le point de les abandonner.

Lecture : 6 minutes
Fidélisation
1

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.