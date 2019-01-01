[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie

Au programme :

En France, 25 % des défaillances d'entreprises seraient la conséquence de dettes irrécouvrables liées à des échecs ou des retards de paiement.

La crise sanitaire a accentué ce phénomène créant ainsi des enjeux majeurs pour tous : aucune entreprise ne souhaite voir sa relation clients se détériorer, et aucun client ne souhaite voir ses difficultés s’empirer.

Lors de ce webinar, Estelle Brack, présidente fondatrice de KiraliT, abordera les enjeux globaux des paiements pour les entreprises. Ilhame Mahrouch, expert en paiements, expliquera comment l’utilisation des nouvelles technologies de paiement permet de recouvrir jusqu’à 76% des paiements échoués.