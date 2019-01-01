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[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenants :

  • Estelle Brack, Présidente fondatrice, KiraliT

  • Ilhame Mahrouch, Senior Sales Engineer, GoCardless

Au programme : 

En France, 25 % des défaillances d'entreprises seraient la conséquence de dettes irrécouvrables liées à des échecs ou des retards de paiement. 

La crise sanitaire a accentué ce phénomène créant ainsi des enjeux majeurs pour tous : aucune entreprise ne souhaite voir sa relation clients se détériorer, et aucun client ne souhaite voir ses difficultés s’empirer.

Lors de ce webinar, Estelle Brack, présidente fondatrice de KiraliT, abordera les enjeux globaux des paiements pour les entreprises. Ilhame Mahrouch, expert en paiements, expliquera comment l’utilisation des nouvelles technologies de paiement permet de recouvrir jusqu’à 76% des paiements échoués.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.