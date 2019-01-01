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[Webinar] Repensez votre stratégie de paiement pour sauver votre santé financière

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenant : Olivier Hoarau, Expert en paiements, GoCardless

Le recouvrement des créances coûte en moyenne 15 % de leur valeur aux entreprises, avec un délai de recouvrement compris entre 20 et 30 jours.

Les délais de recouvrement étendus et des échecs de paiement peuvent influencer l'attrition et les impayés.

Ce sont des enjeux particulièrement délicats pour de nombreuses entreprises et elles commencent enfin à se rendre compte que les paiements doivent être traités comme un impératif stratégique, plutôt que comme un centre de coûts.

En adoptant des solutions de paiements complètes et innovantes, les organisations cherchent à favoriser leur croissance et à offrir un service clients d’excellence.

Au programme :

  • Le contexte actuel des paiements récurrents est complexe et source de sérieux défis opérationnels

  • Les 4 défis liés aux échecs de paiement identifiés par Forrester, qui ont un impact fort sur les entreprises

  • Des conseils utiles sur la manière dont votre entreprise peut réduire ses échecs de paiement, passer moins de temps à les poursuivre et optimiser sa santé financière.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.