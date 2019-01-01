Intervenant : Olivier Hoarau, Expert en paiements, GoCardless

Le recouvrement des créances coûte en moyenne 15 % de leur valeur aux entreprises, avec un délai de recouvrement compris entre 20 et 30 jours.

Les délais de recouvrement étendus et des échecs de paiement peuvent influencer l'attrition et les impayés.

Ce sont des enjeux particulièrement délicats pour de nombreuses entreprises et elles commencent enfin à se rendre compte que les paiements doivent être traités comme un impératif stratégique, plutôt que comme un centre de coûts.

En adoptant des solutions de paiements complètes et innovantes, les organisations cherchent à favoriser leur croissance et à offrir un service clients d’excellence.