Le monde de l’entreprise évolue à vitesse grand V. Un traitement des paiements efficace et accessible sera un facteur majeur de progrès pour les entreprises prospères.

Dans ce webinar, des experts de Nextra Partners, Salesforce et GoCardless décryptent comment les entreprises peuvent profiter pleinement de la plateforme Salesforce pour transformer l’engagement des clients et l’encaissement des paiements, tout en réduisant les coûts et en optimisant leur trésorerie.

Au programme :