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[Webinar] Les processus financiers : leviers d'amélioration de l'engagement client

Il n'est jamais trop tard !

Faire défiler pour en savoir plus

Intervenants :

  • Hugo Fenech, Digital Transformation Consultant, Nextra Partners

  • Julien Tournier, Regional Sales Director, Salesforce

  • Ilhame Mahrouch, Senior Solutions Engineer, GoCardless

  • Laurent Péron, VP France, GoCardless

Le monde de l’entreprise évolue à vitesse grand V. Un traitement des paiements efficace et accessible sera un facteur majeur de progrès pour les entreprises prospères.

Dans ce webinar, des experts de Nextra Partners, Salesforce et GoCardless décryptent comment les entreprises peuvent profiter pleinement de la plateforme Salesforce pour transformer l’engagement des clients et l’encaissement des paiements, tout en réduisant les coûts et en optimisant leur trésorerie.

Au programme :

  • Les impacts des processus financiers sur l’expérience client

  • L'état des lieux et les bonnes pratiques

  • Les avantages d’un processus Quote-to-Cash entièrement intégré et un zoom sur la fonctionnalité billing & paiement

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.