Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Il n'est jamais trop tard !
Hugo Fenech, Digital Transformation Consultant, Nextra Partners
Julien Tournier, Regional Sales Director, Salesforce
Ilhame Mahrouch, Senior Solutions Engineer, GoCardless
Laurent Péron, VP France, GoCardless
Le monde de l’entreprise évolue à vitesse grand V. Un traitement des paiements efficace et accessible sera un facteur majeur de progrès pour les entreprises prospères.
Dans ce webinar, des experts de Nextra Partners, Salesforce et GoCardless décryptent comment les entreprises peuvent profiter pleinement de la plateforme Salesforce pour transformer l’engagement des clients et l’encaissement des paiements, tout en réduisant les coûts et en optimisant leur trésorerie.
Les impacts des processus financiers sur l’expérience client
L'état des lieux et les bonnes pratiques
Les avantages d’un processus Quote-to-Cash entièrement intégré et un zoom sur la fonctionnalité billing & paiement