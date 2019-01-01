Le petit livre du Churn : Conseils de CEO et d’investisseurs SaaS

Le churn est l’ennemi de tous les business SaaS. Un client qui part avant d'avoir recouvré son coût d'acquisition est pire qu’un client qui ne s’inscrit pas. Nous avons recueilli les conseils d’investisseurs parmi les plus prospères et les plus avisés au monde, notamment ceux de Close.io, Notion Capital, Balderton Capital, 500 startups, Salesforce, Zuora, Gainsight, Matrix Partners, ProfitWell, Baremetrics et GoCardless, pour avoir un aperçu de la résolution du problème du churn.

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