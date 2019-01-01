Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Fidélisation

[Webinar] Stratégies de rétention des abonnés

Il n'est jamais trop tard !

Faire défiler pour en savoir plus

  • Guillaume Lecuyer, Senior Consultant, Underlines

  • Pierre Leibovici, Journaliste, Mediacités

  • Olivier Hoarau, Expert en paiements, GoCardless

Presse en ligne : comment fidéliser vos abonnés ?

La rétention d'abonnés est au cœur de toutes les stratégies, particulièrement après les bonds de recrutement observés chez la plupart des éditeurs au printemps 2020.

Au programme :

Underlines & GoCardless s'associent pour donner des pistes sur les principales problématiques de la rétention d'abonnés :

  • Comment accueillir vos nouveaux clients ?

  • Comment communiquer avec eux tout au long de leur cycle de vie d'abonné ?

  • Comment leur offrir une expérience éditoriale qui les fidélise ?

  • Comment leur donner envie de rester ?

  • Comment éviter le désabonnement passif ?

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.