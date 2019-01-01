Paiements internationaux
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Il n'est jamais trop tard !
Guillaume Lecuyer, Senior Consultant, Underlines
Pierre Leibovici, Journaliste, Mediacités
Olivier Hoarau, Expert en paiements, GoCardless
La rétention d'abonnés est au cœur de toutes les stratégies, particulièrement après les bonds de recrutement observés chez la plupart des éditeurs au printemps 2020.
Underlines & GoCardless s'associent pour donner des pistes sur les principales problématiques de la rétention d'abonnés :
Comment accueillir vos nouveaux clients ?
Comment communiquer avec eux tout au long de leur cycle de vie d'abonn�é ?
Comment leur offrir une expérience éditoriale qui les fidélise ?
Comment leur donner envie de rester ?
Comment éviter le désabonnement passif ?