Presse en ligne : comment fidéliser vos abonnés ?

La rétention d'abonnés est au cœur de toutes les stratégies, particulièrement après les bonds de recrutement observés chez la plupart des éditeurs au printemps 2020.

Au programme :

Underlines & GoCardless s'associent pour donner des pistes sur les principales problématiques de la rétention d'abonnés :