Lorsqu'un client vous contacte pour un projet d’aménagement intérieur, vous devrez émettre un devis d’architecte d’intérieur. Il est nécessaire de rédiger un devis avec certaines règles à respecter. En effet, le devis d’architecte d’intérieur permet de détailler les différentes prestations et le montant des honoraires. C’est un document incontournable et obligatoire avant de débuter le projet.

Cet article vous détaille comment réaliser un devis d’architecte d’intérieur et la manière de se procurer un exemple de devis d’architecte d’intérieur.

Tout d’abord, il est important que le devis d’architecte d’intérieur soit le plus précis possible. Il faut notamment mentionner certains aspects comme les différentes prestations, les délais de livraison ou encore si le devis d’architecte d’intérieur est gratuit ou non et ainsi le coût d’un devis d’architecte d’intérieur si celui-ci est payant.

Voici quelques règles à prendre en considération pour réaliser un devis d’architecte d’intérieur :

Il faut préciser le terme “devis” dans le document;

Vous devrez préciser certaines informations sur votre entreprise : adresse, téléphone, email et dénomination;

Le numéro d’immatriculation;

Code APE;

Identité du client;

Date d’émission du devis;

Durée et validité;

Date du début des travaux;

Durée estimée des travaux : obligatoire par l’article L114-1 du code de commerce;

Les différentes prestations et la tarification;

Informations sur la main-d'œuvre.

Deux règles sont à retenir concernant rédaction d’un devis d’architecte par rapport au régime de la TVA :

Si vous avez un numéro de TVA : il faut préciser le montant HT et TTC et votre numéro de TVA intracommunautaire;

Si vous n’avez pas de numéro de TVA : il faut préciser sur le devis d’architecte d’intérieur la mention suivante : “TVA non applicable, Art. 293B du CGI”.

Il est possible d'obtenir un exemple de devis avec un sans TVA en consultant cet article. Vous serez en mesure de le personnaliser qu'il s'agisse d’un devis d’architecte d’intérieur ou d’un devis de rénovation.

Après avoir envoyé le devis d’architecte d'intérieur et accompli la prestation, il est indispensable d’utiliser le meilleur moyen pour obtenir le paiement de la facture. Le processus pour obtenir le paiement d’une facture auprès d’un client est souvent le même, vous devez envoyer une facture et dans la plupart des cas le paiement est effectué via un virement bancaire, par chèque ou en espèces. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients.

Cependant, il peut se produire des situations d’impayés et de retards de paiement, sans compter les potentielles relances et conversations gênantes avec le client par téléphone, email ou courrier. Il est cependant possible de se faire payer dans les délais impartis grâce à une fintech comme GoCardless.

GoCardless a notamment développé une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels via le prélèvement SEPA. La fintech propose aux entrepreneurs d’avoir un contrôle complet du processus de paiement et de se faire payer à une date d’échéance précise. De ce fait, le paiement est directement prélevé sur le compte bancaire.

Les résultats sont très satisfaisants et à la hauteur des exigences des entrepreneurs avec 97,5 % des paiements qui sont collectés avec succès à la date d’échéance du paiement de la facture. GoCardless est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires comme le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. Vous pourrez émettre un devis d’architecte d'intérieur et une facture avec le logiciel Sage et collecter le paiement avec GoCardless.

Vous pourrez rapprocher la facture avec la collecte du paiement et suivre l’évolution du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.