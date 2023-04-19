Se faire payer par un client et effectuer des paiements nécessite d’utiliser différents moyens de paiement comme les espèces, le virement bancaire, les cartes de débit et de crédit mais également le prélèvement SEPA. Nous sommes désormais à l'ère des paiements électroniques qui affectent de manière non-négligeable le comportement des consommateurs comme le témoigne l'avènement de la carte sans contact ou du paiement sans contact avec le téléphone.

Cet article vous détaille comment fonctionne la carte sans contact pour pouvoir l’utiliser à bon escient dans votre entreprise.

La carte bleue sans contact a pour utilité de ne pas insérer le moyen de paiement au sein d’un terminal de paiement électronique pour la saisie du code secret. Le paiement sans contact couvre une variété de cartes de paiement comme la carte prépayée, la carte de débit, mais également la carte de crédit.

Le paiement via une carte bancaire sans contact nécessite simplement de placer la carte près ou au-dessus du terminal de paiement afin de pouvoir compléter le paiement. La carte sans contact utilise notamment un protocole du nom de NFC ( Near Field Communication ).

Protocole NFC : Le fonctionnement du paiement sans contact s’effectue via une technologie de communication sans fil à courte portée qui se nomme Near Field Communication ( en français “ ondes radio “ ). Cette technologie permet ainsi à deux appareils d’entrer en contact et contribue au fonctionnement de la carte de paiement sans contact.

Le protocole NFC assure ainsi l'échange de données sur une très courte distance, à seulement quelques centimètres. Il s’agit ainsi d’une technologie de transmission par ondes courtes qui permet d’assurer la sécurité des transactions sans contact.

Plafonnement du paiement : La carte sans contact dispose d’un logo qui indique que le moyen de paiement peut fonctionner en mode avec contact via l'insertion dans un tpe ou sans contact. Les paiements avec une carte bleue sans contact sont plafonnés pour des raisons de sécurité. Le montant maximum était limité à hauteur de 30 € par transaction à compter du 1er octobre 2017 qui est depuis à hauteur de 50 € depuis le 11 mai 2020.

Pour pouvoir accepter les paiements avec une carte sans contact, il est nécessaire de se procurer le bon terminal de paiement électronique. Si vous disposez d’un TPE, il suffit de voir si l’appareil dispose du logo représentant le paiement sans contact. Dans le cas où le logo est présent, vous serez en mesure d’accepter les paiements avec un téléphone ou une carte bancaire en mode sans contact.

Si le logo sans contact n’est pas présent sur le TPE, il faudra contacter le fournisseur et demander un terminal de paiement qui permet d’accepter ce type de paiement.

Pour les commerçants, le temps de traitement d’une transaction via une carte sans contact peut prendre jusqu’à 3 jours. Cependant, le temps de traitement moyen d’une transaction dépend de l’accord avec l’acquéreur.

Le paiement sans contact est désormais utilisé par 9 français sur 10.* Ainsi, ce moyen de paiement est très populaire. Cependant, en qualité de commerçant, il est essentiel de prendre en considération que les paiements via une carte sans contact impliquent des frais de traitement élevés et qui ne sont pas plafonnés. Des frais additionnels sont à prévoir pour les transactions transfrontalières.

Une fintech comme GoCardless propose aux commerçants d’utiliser le prélèvement automatique afin de collecter chaque paiement sur les comptes bancaires des clients. Cela permet d’avoir une véritable visibilité sur vos paiements entrants car vous serez en mesure de prélever la somme à une date précise contrairement à un paiement avec une carte sans contact où la visibilité n’est pas nécessairement optimale. GoCardless assure une gestion optimale de la trésorerie et permet de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement.

GoCardless propose une tarification fixe et transparente à hauteur de 1 % + 0.20 € par transaction en zone euro. Ainsi, la fintech donne l’opportunité aux entrepreneurs de réduire les coûts de traitement des paiements entrants de 56 %.

La solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels est très facile à mettre en place et est compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le module d’aide à la création de sites internet WooCommerce. Vous serez en mesure d�’intégrer très facilement la solution de paiement sur votre site internet. * (Source : bfmtv.com )