La Carte de Débit - Comment fonctionne?

On dénombre plusieurs moyens de paiement disponibles pour les entrepreneurs, comme le chèque, le liquide, les paiements dématérialisés comme l’E-carte bleue par exemple. Cependant, il convient de se demander comment fonctionne une carte de débit qui demeure le moyen de paiement abondamment utilisé par les entreprises et les ménages.

Une carte de débit est un dispositif de paiement fournit par l’établissement bancaire lors de l’ouverture d’un compte professionnel par un entrepreneur ou un compte courant par un ménage.

Définition de la Carte de débit

Il existe deux types de carte de paiement, à savoir la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit est reliée au compte bancaire du titulaire. Il s’agit d’un moyen de paiement qui permet d’effectuer des paiements ou de retirer de l’argent auprès d’un distributeur automatique de billets (DAB).La carte de débit est très populaire chez les ménages et les entreprises en guise de moyen de paiement. Elle est directement reliée à un compte bancaire professionnel ou un compte courant, qui recensera l’ensemble des opérations liés à la carte de débit, qu’il s’agisse d’un paiement auprès d’un commerçant ou d’un retrait d’espèces.

Pour effectuer un paiement avec une carte de débit, l’utilisateur devra renseigner le code secret auprès d’un terminal de paiement, que ce soit dans un commerce, un restaurant ou autres. La carte de débit permet d’effectuer le règlement de la prestation d’un service ou la fourniture d’un bien, à travers la fonction « sans contact », sans avoir à entrer le code confidentiel. À savoir que le plafond de la carte de débit pour les paiements sans contacts, est fixé à 50 euros.

L’opération consistera à effectuer un paiement via un terminal de paiement qui vérifiera si les fonds sont disponibles sur le compte bancaire. Si les fonds sont disponibles, la transaction sera acceptée, à contrario, la transaction n’aboutira pas (dans le cas d’une carte de débit immédiat ou à autorisation systématique).

Les différents types de carte de débit

On dénombre les cartes de débit immédiat et les cartes de débit différé. Les cartes de débit immédiat consistent à prélever la somme sur le compte courant à l’instant t du règlement. La carte de débit différé peut être assimilée à une carte de crédit qui aura beaucoup plus d’avantages en termes de rémunération pour les établissements bancaires.

On dénombre également les cartes de débit à autorisation systématique, qui consistent à interroger le solde disponible sur le compte bancaire avant de procéder au paiement. Si la provision sur le compte bancaire est insuffisante, le paiement ou le retrait au sein d’un DAB n’aboutira pas.

C'est quoi une carte à débit immédiat ?

La carte de débit immédiat est la carte bancaire la plus en vigueur en France. La transaction effectuée par le détenteur sera quasiment immédiate. Le débit apparaîtra sur le compte bancaire à horizon de 24 et 48 heures. Elles font généralement l’objet d’un plafond de paiement dont il faudra ne pas atteindre pour pouvoir l’utiliser à bon escient, ce plafond est renseigné sur la convention de compte. À savoir que ce type de carte de débit peut faire l’objet d’un découvert dont des agios seront facturés au détenteur de la carte.

Les avantages et limites des cartes de débit

La carte de débit permet d’éviter tout risque de pertes ou de vols de liquide et sera très utile pour des transactions lors d’achats de matériels professionnels, le recours à un prestataire de service ou autre. Il permet en outre une gestion saine de sa trésorerie dans la mesure ou celles qui sont à débit immédiat ou autorisation systématique, permet d’éviter les dérapages budgétaires, dans la mesure où le détenteur dépense à concurrence du solde disponible sur le compte bancaire.

Cela étant, cette limite d’utilisation peut être préjudiciable et ne pas permettre à l’entrepreneur l’achat d’un bien ou d’un service immédiatement en cas de besoins urgents, si les fonds sur le compte bancaire professionnel ne sont pas disponibles. Ainsi, avoir recours à un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage, permettra de gérer de manière optimale ces différentes opérations bancaires.

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