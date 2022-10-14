Le paiement sans contact est entré dans nos habitudes de consommation, surtout depuis la crise sanitaire. Il peut être effectué à partir d’une carte bancaire ou d’un téléphone portable. Le fonctionnement du paiement sans contact avec le téléphone, appelé aussi paiement mobile ou encore m-paiement, est similaire à celui de la carte bancaire : le client approche son smartphone du terminal de paiement (TPE) et n’a pas besoin de saisir son code confidentiel.

Cependant, contrairement au paiement sans contact par carte, il est possible de l’utiliser aussi pour les paiements supérieurs à 50 €. Dans cet article on vous explique tout.

Pour régler un achat d’un montant jusqu’à 50 euros chez un commerçant qui dispose d’un TPE sans contact, il suffit d’approcher le smartphone du terminal de paiement, peu importe que votre téléphone soit verrouillé ou non. La technologie NFC (technologie sans fil de courte portée) permet de transmettre des informations (bancaires dans ce cas de figure) entre deux périphériques sur une distance demoins de 10 cm. Il suffit d’attendre l’activation de tous les signaux lumineux et le bip.

Pour valider la transaction au-delà de 50 euros, le client doit s’identifier par le déverrouillage du téléphone par un mode de passe, un élément biométrique comme l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ou encore par un code personnel spécifique au service de paiement mobile. Un détail utile et rassurant pour le client : c’est une interaction avec le téléphone et non avec le TPE du commerçant.

Pour pouvoir bénéficier de ce mode de paiement, il faut remplir certaines conditions :

Le smartphone doit être compatible avec les applications de paiement mobile et doté d’une puce NFC ;

Il faut télécharger une application de paiement mobile sur son smartphone ;

La banque doit accepter le paiement mobile.

Alors que la quasi-totalité des smartphones aujourd’hui possède une puce, il faut aussi que la banque propose un service de paiement mobile.

Plusieurs applications existent pour effectuer ce type de paiements, comme Apple Pay, Samsung Pay, Paylib, Google Pay ou Orange Cash. Pour les utiliser, il faut enregistrer sa carte bancaire sur l’application.

Si une banque traditionnelle ne le permet pas, le paiement sans contact par téléphone peut se faire avec des porte-monnaie numériques. Ce service, proposé par des « néobanques » telles que Lydia ou N26, est entièrement dématérialisé. Il suffit de télécharger leur application mobile pour ouvrir un compte et obtenir une carte bancaire (physique ou virtuelle). Une fois la carte générée, on l’intègre à Google Pay ou Apple Pay pour procéder aux paiements sans contact avec le téléphone.

Du côté du commerçant, il suffit que le terminal de paiement accepte le paiement sans contact.

Y a-t-il des différences entre le paiement avec un téléphone Android et iPhone ?

L’utilisation des applications telles que Google Pay sur un smartphone Android ou Apple Pay sur un iPhone est gratuite. Elles peuvent être utilisées pour des paiements en ligne et en magasin. Pour un paiement au-delà de 50 euros, le système Android utilise le déverrouillage simple du téléphone, alors que Apple Pay sur iPhone demande un élément biométrique pour valider la transaction. Par ailleurs, une vingtaine de banques françaises acceptent l’application de paiement mobile Paylib pour Android.

Y a-t-il des frais ?

En règle générale, si le paiement sans contact par carte est gratuit dans votre banque, le paiement sans contact avec le téléphone le sera aussi, mais il vaut mieux vérifier les clauses de son compte. Les applications sont gratuites mais les banques peuvent encore facturer des frais spécifiques à l’utilisation des applications tierces.

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La technologie NFC facilite l’échange de données sur une distance maximum de 10 cm entre le TPE du commerçant et le téléphone. Les risques de captation des données échangées ou d’activation de l’application de paiement mobile à l’insu du porteur sont donc minimes et comparables à ceux des cartes de paiement sans contact.

En cas de vol du téléphone mobile, les démarches sont, elles aussi, similaires à celles de la perte ou vol de la carte bancaire : il faut prévenir son établissement bancaire, l’opérateur mobile et porter plainte auprès d’un commissariat de police ou de la gendarmerie.

Avantages et inconvénients du paiement mobile

De plus en plus de banques permettent aujourd’hui le paiement mobile, et d’ici quelques années la totalité des établissements bancaires proposeront sans doute ce service.

Cependant, par rapport à la carte bancaire physique, le paiement mobile reste une solution de paiement marginale. Les usagers s’inquiètent notamment de la protection des données confidentielles qu’ils confient à l’application de paiement mobile. Le paiement par carte sans contact est tout aussi instantané et ne fait pas transiter les informations bancaires du client par une application extérieure à sa banque.

De plus, le manque de compatibilité peut être agaçant : soit la banque ne prend pas en charge le système d’exploitation mobile (par ex. Google Pay pour Android) soit l’application est disponible sur un seul système (Apple Pay).

Les restrictions au niveau du montant peuvent varier aussi. Par exemple, au-delà de 30 €, Paylib nécessite une validation avec un code ce qui ralentit un peu la transaction.

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Des commerces physiques ne peuvent pas se passer d’un TPE pour permettre aux clients de payer sans contact.

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