Comment fonctionne le NFC en France ?

Le NFC (Near Field Communication) est un dispositif de communication sans fil. Cette technologie est à courte portée et à haute fréquence. Elle permet de procéder à l’échange d’informations entre appareils sur une distance d’environ 10 cm (maximum).

Le smartphone, la carte bancaire et différents appareils utilisent la technologie NFC. Elle est de plus en plus populaire en France. Ainsi, des appareils comme des enceintes ou des terminaux de paiement sont compatibles avec cette technologie. Le NFC permet de faciliter la vie quotidienne grâce au paiement sans contact.

On peut considérer la technologie NFC comme un dispositif améliorant la technologie Bluetooth. Cette technologie se nomme également CCP (Communication en Champ Proche). La technologie NFC permet à différents types de périphériques de communiquer automatiquement (sans application) par simple rapprochement.

Il existe trois manières de faire fonctionner la technologie NFC : l’émulation de carte; en mode lecture; en mode peer-to-peer.

Fonctionnement de la technologie NFC par émulation de carte : il suffit de se munir d’un smartphone pour transformer celui-ci, grâce au NFC, en “carte à puce.” Le smartphone transmet ainsi des informations au récepteur NFC. Les utilisations du smartphone comme “carte” sont nombreuses : paiement mobile, titres de transport, billets, etc.

Fonctionnement du NFC en mode lecture : le smartphone s’utilise ici pour lire des tags (étiquettes électroniques). En plaçant l'appareil près d’un tag, vous recueillez des informations pratiques (affichées automatiquement sur votre smartphone). Les tags sont souvent utilisés sur des panneaux publicitaires. Cet usage du NFC tend à disparaître, remplacé par l’usage des QR Codes.

Fonctionnement en peer-to-peer : ce mode de fonctionnement permet de procéder à l’échange d’informations entre deux appareils équipés de la technologie NFC. Le NFC en P2P permet, en collant deux smartphones (appairage), d’effectuer directement des échanges de photos, vidéos, textes ou autres données. C’est une alternative rapide au Bluetooth.

Est-ce que la technologie NFC est sécurisée ?

La technologie NFC est considérée comme très sécurisée, en raison du respect des normes en vigueur et des dispositifs de chiffrement et d’authentification. Le dispositif de chiffrement nécessite une communication entre deux appareils utilisant le NFC. Cela permet de réduire le vol des données en raison de la courte distance. Moins il y a de distance et d’intermédiaires, plus le risque d’interception des données est faible.

Cependant, certaines critiques font état de failles de sécurité lors de l’usage du NFC par émulation de carte. En effet, les hackers peuvent parfois, avec une application dédiée, intercepter les données des utilisateurs. Notamment aux bornes de transports publics ou lors d’un paiement sans contact.

C’est pour cela que les paiements mobiles sont limités à certaines sommes. Les instances gouvernementales s’occupant de la protection des données, comme la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ont établi un cadre précis et strict, concernant l’utilisation de la technologie NFC.

Avantages et inconvénients du NFC

Les entrepreneurs doivent prendre en compte cette technologie et proposer à leurs clients le paiement via la technologie NFC. Ce mode de paiement a de nombreux avantages et est désormais utilisé quotidiennement. Il permet à un entrepreneur disposant d’un terminal de paiement (TPE) de proposer un moyen de paiement fiable et de faciliter les transactions par cartes bancaires.

Avantages du NFC

La technologie NFC permet un gain de temps important.

Grâce au mode P2P, vous pouvez partager vos photos, vidéos et fichiers facilement et rapidement.

Grâce à l’émulation de carte, vous pouvez payer sans contact des petits montants ou les transports. Sans avoir à prendre vos différentes cartes !

L’usage du NFC permet un plus grand contrôle sur les petits paiements ponctuels (quotidiens).

Grâce au NFC, vous pouvez appairer des appareils équipés de cette technologie, sans branchement !

Inconvénients du NFC

Le NFC ne fonctionne qu’à quelques centimètres d’un appareil compatible (contrairement au Bluetooth).

Les Iphones ne permettent pas d’utiliser le NFC en mode peer-to-peer. Vous ne pouvez donc pas transférer de fichiers.

Le NFC vous rend davantage dépendant de votre smartphone. En cas de perte ou de vol, vous risquez de perdre encore plus de données personnelles.

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