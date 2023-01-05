Tout savoir sur la date d’échéance d’une facture

Les relations commerciales impliquent l’édition d’une facture dont la date d’échéance doit être fixée dans le but d’éviter des impayés et des retards de paiement. Ainsi, si le client ne règle pas la facture à la date d’échéance, il peut encourir des pénalités de retard.

Cet article vous détaille en quoi consiste une date d’échéance de facture pour un entrepreneur.

La date d'échéance de facture correspond à la date limite du paiement de la créance. Ainsi, lorsque la prestation de service ou la livraison des biens a été effectuée par l'entrepreneur, une facture sera éditée via un logiciel de facturation par exemple et une date d’échéance de paiement pourra être fixée.

La réglementation en vigueur stipule qu’il n’est pas obligatoire pour l’entrepreneur de faire apparaître une date d’échéance d’une facture. En effet, la date d’échéance d’une créance n’est pas obligatoire, lorsqu’il s’agit d’une relation commerciale entre un fournisseur et un client.

Cependant, la date d’échéance permet de définir un délai maximum auquel le débiteur doit procéder au règlement de la facture.

Quelle est la durée d’échéance par défaut d’une facture ?

Lorsque la date d’échéance n’est pas indiquée sur la facture, la durée de versement par défaut est généralement de 30 jours après la réception des marchandises ou la réalisation de la prestation. Il est vivement conseillé de fixer une date d’échéance pour éviter des impayés pour la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, vous devez procéder au calcul de la date d’échéance.

Ainsi, dans le cadre de votre activité professionnelle, la fixation d’une date d'échéance vous permettra de gérer de manière judicieuse la trésorerie de l’entreprise. En effet, vous aurez la possibilité d’anticiper les potentiels paiements entrants pour une bonne gestion de vos besoins en fond de roulement.

Dans le cas où la date d’échéance est dépassée, il est nécessaire d’effectuer des relances ou encore un recouvrement à l’amiable. Autrement, une action en justice sera à envisager. Vous pouvez en outre définir une date d’échéance via un logiciel de facturation par rapport à vos besoins en fond de roulement.

La facturation est une manière traditionnelle pour se faire payer. Vous devez certainement utiliser les virements bancaires qui constituent la première source de paiement pour obtenir un paiement vis-à-vis d’un client. Généralement, l’entrepreneur va envoyer une facture au client qui va effectuer un virement bancaire par rapport à la date d’échéance qui peut figurer sur la facture.

Cependant, lorsque vous attendez le paiement d’une facture à sa date d’échéance par virement bancaire, vous n’avez pas nécessairement de visibilité et de contrôle sur le processus de paiement. Ainsi, 58 % des paiements des factures au sein des TPE sont finalisés via des méthodes de paiement comme le virement bancaire, l’espèce ou encore le chèque.

Une fintech comme GoCardless permet de procéder à la collecte des paiements récurrents ou ponctuels sur les comptes bancaires des clients lors de la date d’échéance de la facture. Cela donne la possibilité de réduire les impayés et les retards de paiement.

Grâce à GoCardless, 97,1 % des paiements sont collectés à la date d’échéance de la facture en toute simplicité. Vous pouvez par ailleurs utiliser un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. Cette solution permet d’éditer une facture et faire apparaître toutes les mentions obligatoires et également la date d’échéance et ainsi collecter le paiement avec GoCardless via le prélèvement SEPA.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 solutions partenaires. La compatibilité de GoCardless avec Sage permet de rapprocher les factures avec les paiements et d’avoir accès au statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.