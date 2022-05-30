Todo sobre las transferencias SEPA inmediatas

En el mundo del comercio, los consumidores esperan disfrutar de servicios cada vez más cómodos y más rápidos. La gente no tardó en acostumbrarse a los pagos con tarjeta sencillos e instantáneos, así que es de esperar que las empresas también quieran poder enviar y recibir sus pagos al instante. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de los pagos de las facturas tardan días en liquidarse. Si necesitas enviar o recibir dinero de forma instantánea, puede que te interese saber qué son las transferencias SEPA inmediatas y cómo funcionan.

¿Qué son las transferencias SEPA?

Como su nombre indica, la zona única de pagos en euros (SEPA por sus siglas en inglés) es un sistema que permite a las personas y empresas de la zona SEPA enviar y recibir transferencias de dinero en euros de una cuenta bancaria a otra.

Introducida por primera vez en 2008, la SEPA llevó a las transferencias transfronterizas la simplicidad de las transferencias nacionales de banco a banco. En otras palabras, la SEPA es una versión más sencilla, rápida y barata de las transferencias SWIFT que elimina las barreras en los pagos internacionales.

¿Qué diferencia hay entre una transferencia ordinaria y una transferencia inmediata?

Los bancos procesan las transferencias por lotes. Eso significa que, cuando ordenas el pago a tu banco, éste agrupa las transacciones en un gran lote y las procesa todas a la vez al final de la jornada laboral. Por eso, para saber cuánto va a tardar tu transferencia bancaria, debes tener en cuenta la hora de corte de tu banco.

En cambio, las transferencias inmediatas se procesan transacción por transacción. El banco detecta que la operación es una transferencia inmediata, de modo que la procesa y envía el importe en tiempo real.

¿Cuánto tarda en realizarse una transferencia inmediata?

Una transferencia inmediata es, esencialmente, una versión mucho más rápida de una transferencia SEPA ordinaria. Las transferencias SEPA instantáneas, como su nombre indica, son pagos instantáneos que se procesan y abonan en cuestión de segundos. Estas transferencias están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, por lo que no se ven afectadas durante los fines de semana y los festivos nacionales.

Antes de solicitar un pago instantáneo SEPA, es conveniente comprobar que tanto tu cuenta bancaria como la del destinatario aceptan este tipo de pagos, ya que de lo contrario no podrás efectuarlo.

¿Hay algún límite en el importe de las transferencias inmediatas?

Desde julio de 2020, el límite de los envíos de dinero inmediatos aumentó hasta 100 000 euros. Con esta medida, las empresas, administraciones públicas y particulares pueden beneficiarse de la inmediatez de estas transferencias a la hora de pagar por artículos o servicios de mayor valor.

¿Las transferencias SEPA inmediatas se pueden enviar al extranjero?

¿Necesitas enviar y recibir pagos internacionales de forma instantánea? Existe la posibilidad de enviar transferencias inmediatas internacionales a otros países dentro de la zona SEPA, siempre y cuando el banco beneficiario también esté adaptado a este sistema.

No obstante, no todos los bancos españoles ofrecen este servicio. Por ejemplo, CaixaBank, Santander y BBVA sí envían transferencias inmediatas a los 28 países miembros del área SEPA, pero otros bancos, como Openbank, no. Si vas a necesitar enviar transferencias inmediatas al extranjero, tenlo en cuenta al elegir una cuenta bancaria para tu pyme.

¿Las transferencias SEPA inmediatas tienen algún coste?

Hoy por hoy, la mayoría de los bancos españoles permiten enviar dinero de forma instantánea mediante las transferencias inmediatas, aunque no están obligados a ofrecer este servicio. Tampoco está regulado su precio: mientras que algunos bancos ofrecen esta posibilidad de forma gratuita, otros aplican hasta un coste máximo de 8 euros, aunque lo mejor es que consultes el coste que aplica tu banco antes de enviar la transferencia.

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